미·이란 협상 불확실성에 뉴욕증시 하락…나스닥 0.8%↓

현지시간 24일 미국과 이란 간 협상 가능성에 의구심이 다시 커지면서 미 뉴욕 증시가 하락 마감했습니다.



이날 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전 거래일보다 84.41포인트(0.18%) 내린 46,124.06에 거래를 마쳤습니다.



스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전 거래일보다 24.63포인트(0.37%) 내린 6,556.37에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전 거래일보다 184.86포인트(0.84%) 내린 21,761.89에 각각 마감했습니다.



전날 이란 전쟁 조기 종전을 둘러싼 낙관론에 상승했던 뉴욕증시는 이날 낙관론이 다시 줄어들며 상승분을 반납하고 하락세로 돌아섰습니다.



도널드 트럼프 미 대통령이 이란과 적대행위 종식을 위한 협상이 진행 중이라고 밝힌 가운데, 이를 반박하는 언론 보도와 혼재된 메시지가 나오면서 시장에 혼란은 가중되고 있습니다.



미 일간 월스트리트저널(WSJ)은 미국이 대이란 군사작전을 지원하기 위해 3천명 규모의 육군 정예 제82공수사단을 중동에 배치할 계획이라고 보도했습니다.



이는 지상전에 대비한 병력 파견이라는 해석이 제기됐습니다.



중동에서는 난타전이 계속됐습니다.



이스라엘과 이란은 상대국을 향해 각각 미사일 공격을 가했고, 사우디아라비아는 이란 드론 19개를 격추했다고 밝혔습니다.



쿠웨이트도 이란의 미사일 공격을 받았고, 레바논은 이스라엘의 공습으로 최소 2명이 사망했다고 밝혔습니다.



이란의 공격에 사 우디아라비아와 아랍에미리트(UAE) 등 걸프국 국가들이 점차 강경한 태도로 돌아서며, 이란 전쟁에 점차 깊이 관여하고 있다는 보도도 나왔습니다.



협상 불확실성에 국제유가는 이날 다시 상승했습니다.



이날 5월 인도분 브렌트유 선물 종가는 배럴당 104.49달러로 전장보다 4.6% 올랐습니다.



5월 인도분 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물 종가는 배럴당 92.35달러로 전장보다 4.8% 상승했습니다.



미 달러화 가치는 소폭 올랐습니다.



블룸버그 달러화 현물 지수는 0.3% 상승했습니다.



미 10년 만기 국채 수익률은 5bp(1bp=0.01%포인트) 상승한 4.39%였습니다.



통화 정책에 민감한 미 2년 만기 국채 수익률은 9bp 오른 3.92%였습니다.



국제 금값도 소폭 하락했습니다.



금 현물 가격은 이날 0.1% 하락해 온스당 4천401.57달러를 기록했습니다.



US 뱅크 자산운용의 수석 주식 전략가 테리 샌드븐은 "현재 이란을 둘러싼 불확실성이 매우 크기 때문에, 상황이 나아질 때까지 시장은 횡보세를 보이며 변동성이 클 것"이라고 내다봤습니다.



미 증권사 밀러 타박의 매트 말리는 "모든 건 호르무즈 해협의 재개방에 달렸다"며 "'협상에서 상당한 진전이 있다'는 소식을 듣더라도, 해협이 여전히 크게 제한된 상태라면 그것만으로 충분하지 않을 것"이라고 분석했습니다.



그는 또 지정학적 위험 외에도 사모 대출 시장의 신용 문제 등을 언급하며 이러한 문제들을 간과하는 것은 "좋지 않은 생각"이라고 지적했습니다.