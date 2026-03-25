김건희 2심 정식재판 시작…'계엄해제 표결방해' 추경호도

▲ 김건희 여사

통일교 금품수수 혐의 등으로 1심에서 징역 1년 8개월을 선고받은 김건희 여사의 항소심 정식 재판이 오늘(25일) 시작됩니다.서울고법 형사15-2부(신종오 성언주 원익선 고법판사)는 김 여사의 특정범죄 가중처벌법상 알선수재, 자본시장법 및 정치자금법 위반 혐의 사건 항소심 첫 공판을 진행합니다.첫 공판에서는 민중기 특별검사팀과 김 여사 측의 항소 이유를 각각 들은 뒤 특검의 공소장 변경 허가 절차가 순차적으로 진행됩니다.특검은 항소심 첫 공판을 앞둔 지난 17일 1심에서 무죄로 판단한 김 여사의 도이치모터스 주가조작 혐의(자본시장법 위반)에 대해 방조죄를 적용해 달라는 취지로 공소장 변경을 신청했습니다.앞서 1심은 도이치 주가조작 혐의에 대해 김 여사가 주가조작을 인식하거나 용인했을 가능성은 있으나, 공동정범으로서 범행을 함께 실행했다고 단정하기는 어렵다는 이유로 무죄로 판단했습니다.이에 특검은 공소장 변경을 통해 방조범 처벌 여부를 2심에서 다툴 전망입니다.이와 함께 1심에서 무죄로 판단한 '정치 브로커' 명태균 씨로부터 무상 여론조사를 받은 혐의(정치자금법 위반) 혐의, 일부만 유죄로 인정된 통일교로부터 현안 청탁과 함께 샤넬 가방 등 고가 물품을 받은 혐의(알선수재)도 다툴 예정입니다.김 여사 측도 1심 유죄 부분에 사실오인과 법리 오해를 주장하고 있어 항소심에서 치열한 법정 공방이 예상됩니다.내란 중요임무 종사 혐의로 기소된 추경호 국민의힘 의원의 첫 공판도 같은 날 서울중앙지법 형사합의34부(한성진 부장판사) 심리로 열립니다.추 의원은 12·3 비상계엄 당시 의원총회 소집 장소를 국회→당사→국회→당사로 세 차례 변경해 다수의 국민의힘 의원이 계엄 해제 의결에 참석하지 못하게 한 혐의를 받습니다.재판부는 지난달 9일 공판준비기일에서 비상계엄 당일 추 의원 등의 동선이 담긴 폐쇄회로(CC)TV 영상 검증을 첫 공판에서 진행하겠다고 밝혔습니다.