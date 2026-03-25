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"투기 방치, 나라 망해…민생지원은 지역화폐로"

박예린 기자
작성 2026.03.25 06:53 조회수
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<앵커>

이재명 대통령이 부동산 투기를 방치하면 나라가 망한다며 강력한 부동산 대책을 주문했습니다. 중동 전쟁 충격을 완화하기 위한 신속한 추경 편성도 당부했는데, 지역화폐 형태로 지급하는 것과 경제적으로 어려운 사람에게 더 많이 지원하는 방안에 힘을 실었습니다.

박예린 기자입니다.

<기자>

어제(24일) 오전 국무회의를 주재한 이재명 대통령.

"대한민국 최악의 문제점이 부동산 투기"라며 이렇게 말했습니다.

[이재명 대통령 : 부동산 투기를 방치하면 나라 망합니다. 욕망에 따른 저항이 불가피하기는 한데 그걸 이겨내지 못하면 이 정부의 미래도 없어요.]

부동산 가격은 사실상 심리전에 가까운 만큼 정치적 고려를 전혀 할 필요 없다면서 엄정하고 철저한 대책을 주문했습니다.

[이재명 대통령 : 0.1%의 물 샐 틈도 없게 모든 악용 가능성, 이걸 완전히 배제하고 철저하게 준비해야 합니다.]

이 대통령은 그젯밤 SNS에서 뉴욕, 도쿄, 상하이의 주택 보유세를 비교한 기사를 공유하며 "저도 궁금했다"고 적기도 했는데, 부동산 대책의 하나로 보유세 인상도 염두에 두는 것 아니냔 해석을 낳았습니다.

다만, 청와대는 보유세 인상은 가장 최종적으로 검토할 정책 사안이라고 설명했습니다.

이 대통령은 이른바 '전시 추경'과 관련해선 "중동 전쟁의 충격이 커지는 상황에서 추경의 편성과 처리는 빠를수록 효과가 배가될 것"이라고 언급했습니다.

특히 이번 추경은 빚이 아닌 초과세수로 집행한다고 강조했습니다.

[이재명 대통령 : 예상되는 초과세수로 하는 거지, 빚 내서 하는 거 절대 아닙니다. 만약에 초과세수가 없었다면 빚을 내서라도 해야 돼요.]

이 대통령은 특히 "현금보단 지역화폐 형태로 지급해야 돈이 돌고 경기 순환에 도움이 된다"며 지역화폐를 이용한 민생지원금의 지급 방안에 힘을 싣기도 했습니다.

또 부자보단 가난한 사람에게 더 많이 지원하는 '차등 지급'의 필요성도 강조했습니다.

(영상취재 : 정상보·윤형, 영상편집 : 장현기, 디자인 : 손호석)
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