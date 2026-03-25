광주서 중학생, 학교서 동급생에게 흉기 휘둘러…2명 부상

▲ 광주 서부경찰서

광주 서부경찰서는 24일 학교에서 동급생 2명에게 흉기를 휘둘러 다치게 한 혐의(특수상해)로 A군을 붙잡았습니다.A 군은 이날 오전 11시 20분쯤 서구 쌍촌동 한 중학교에서 흉기를 휘둘러 동급생 2명을 다치게 한 혐의를 받고 있습니다.2명은 곧바로 병원으로 이송됐으며 생명에 지장은 없는 것으로 알려졌습니다.특수반 학생인 A 군은 두 사람이 자는 자신을 때렸다고 착각해 집에서 흉기를 챙겨와 범행을 벌인 것으로 조사됐습니다.경찰은 자세한 사건 경위를 조사 중입니다.광주시교육청 역시 경위를 조사하고 피해 학생들의 상태를 확인하는 등 수습에 나섰습니다.광주시교육청은 이날 긴급회의를 열고 목격 학생과 피해 학생을 대상으로 트라우마 극복과 심리·정서 치료 등 보호 조치를 즉시 지원하기로 했습니다.또 피해 학생 보호자와 면담을 통해 신체적·정신적 회복을 돕고, 향후 학교와 학생, 학부모와의 지속적인 소통을 이어가기로 했습니다.(사진=광주경찰청 제공, 연합뉴스)