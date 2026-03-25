"불똥 튀는 작업 없었어"…영덕 풍력발전기 화재원인 '오리무중'

▲ 영덕 풍력발전기 화재

지난 23일 경북 영덕 풍력발전기에서 난 불로 현장에서 사망한 채 발견된 시설 유지·보수업체 소속 외주 근로자 3명이 사고 당일 화재를 유발할만한 작업을 하지 않았다는 관계자 증언이 나왔습니다.이번 사고 발생 후 일각에서는 사망 근로자들이 연삭기 등을 사용하는 발전기 날개(블레이드) 균열 보수작업에 투입됐던 점 등을 근거로 이번 화재가 작업 중 발생한 과실에서 비롯됐을 수 있다는 의견을 내놨습니다.하지만 "당시 현장에서 불꽃이 발생하는 작업이 없었다"는 진술이 나옴에 따라 당국은 시설 결함 및 전기적 요인 등 모든 가능성을 열어 두고 원인 규명에 나설 방침입니다.24일 숨진 근로자들이 소속된 외주업체 대표 A 씨는 인터뷰에서 "사고 당일 (사망한) 작업자들은 헤드랜턴만 있고 다른 조명 장비는 없었기 때문에 연삭기로 균열이 난 블레이드 부분을 정리하는 보수작업을 할 수 없었다"며 "블레이드 내부는 깜깜하기 때문에 추가 조명 장비가 반드시 있어야 작업이 가능하다.이런 까닭에 (지난 23일) 불똥이 튀는 작업 자체가 없었다고 봐야 한다"고 말했습니다.이어 "그날 작업자들이 한 일은 연삭기 등 블레이드 보수에 필요한 장비와 자재를 발전기 상부에 옮겨놓은 것이 전부다"고 덧붙였습니다.사고 당일 화재로 숨진 근로자들이 업체 측과 마지막으로 연락을 한 시각은 낮 12시 23분쯤으로, 이들 가운데 한명이 "작업에 쓸 추가 소모품이 필요하다"는 내용의 카카오톡 메시지를 보냈던 것으로 파악됐습니다.또 해당 근로자 3명은 점심시간에 지상으로 내려오지 않고 풍력발전기 상부에서 끼니를 해결했다고 합니다.업체 측에 따르면 통상 블레이드 보수 작업은 3인 1조로 진행합니다.투입 인력 가운데 1명은 발전기 내부 상황을 전반적으로 살피고, 나머지 2명은 장비 등을 이용해 작업을 하는 방식으로 알려졌습니다.A 씨는 "2023∼2024년에도 이곳 풍력발전 단지에서 크랙 등 보수 작업을 했으며, 당시 문제가 발생한 적은 없다"며 "(사망한)작업자들 모두 풍력발전기 보수 경력만 최소 5년 이상인 베테랑"이라고 전했습니다.또 "사고 발생 후 사고 원인 규명 등에 착수한 수사 기관에 출석해 조사받았다"며 "수사관들이 사망한 직원들의 흡연 여부 등을 물어보며 업무상과실치사 정황만 찾으려는 것 같아 답답하다"고 했습니다.이번 영덕 풍력발전기 화재 및 근로자 사망 사고를 두고 현재 경찰은 화재 원인과 함께 안전 관리 실태 및 안전 수칙 준수 여부 등을 규명하기 위한 수사를 벌이고 있습니다.또 부검을 통해 숨진 근로자들의 사인을 확인할 예정입니다.다만 화재 감식은 사고가 난 풍력발전기를 철거한 뒤에야 가능한 까닭에 발화 원인 규명까지는 상당 시간이 걸릴 것으로 보입니다.한편, 숨진 근로자들 유족 측은 조만간 합동 장례식을 치르는 방안을 고려하고 있는 것으로 전해졌습니다.