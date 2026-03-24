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이란 외무 "교전국 외엔 호르무즈 개방…전면 휴전 주력"

한성희 기자
작성 2026.03.24 23:58 조회수
이란 외무 "교전국 외엔 호르무즈 개방…전면 휴전 주력"
▲ 아바스 아라그치 이란 외무장관

이란 외무장관은 호르무즈 해협이 교전 중인 국가 외에 모든 국가에 열려 있으며, 이란은 전면적인 휴전을 위해 힘쓰고 있다고 말했다고 중국 외교부가 24일 전했습니다.

중국 외교부는 아바스 아라그치 이란 외무장관이 이날 왕이 중국공산당 중앙외사판공실 주임(외교부장 겸임)과 통화에서 "호르무즈 해협은 모든 사람에게 개방되어 있고, 선박은 안전하게 통과할 수 있다"며 "하지만 교전하고 있는 국가는 고려 대상이 아니다"라고 말했다고 전했습니다.

아라그치 장관은 또 "이란 국민은 더 단결해 외부 침략 행위를 막고 국가 주권과 독립을 수호할 것"이라며 "이란은 그저 잠깐의 전투 중단이 아닌 전면적인 휴전을 실현하기 위해 힘쓰고 있다"고 말했다고도 했습니다.

이어 "중국이 평화 촉진과 전쟁 중단을 위해 계속 적극적인 역할을 발휘하기를 기대한다"고 했다고도 했습니다.

왕 주임은 "중국은 계속해서 객관적이고 공정한 입장을 견지하고, 타국 주권 침범에 반대하며 적극적으로 휴전을 권고하면서 지역 평화·안정에 힘쓸 것"이라 응답한 것으로 알려졌습니다.
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