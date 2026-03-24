[속보] 카타르, 한국 등에 LNG 장기계약 불가항력 선언

▲ 한국 등 LNG 장기 공급계약에 불가항력을 선언했다

카타르 국영 에너지 기업 카타르에너지(QE)가 주요 액화천연가스, LNG 시설 피격으로 한국 등과 맺은 장기 공급계약에 대해 '불가항력' 선언을 했다고 로이터 통신이 보도했습니다.앞서 현지시간 19일 카타르에너지의 사드 알카비 최고경영자(CEO)는 로이터 통신과 인터뷰에서 "한국과 중국, 이탈리아, 벨기에로 향하는 LNG 장기 공급 계약에 대해 최장 5년간의 불가항력을 선언해야 할 수도 있다"고 밝힌 바 있습니다.카타르에너지 생신 시설이 지난주 이란의 미사일 공격으로 심각하게 파손됨에 따른 것으로, 회사의 LNG 수출 용량의 17%가 손상됐고 이를 복구하려면 3∼5년 걸릴 것이란 전망도 나왔습니다.한국은 카타르에서 LNG를 가장 많이 수입하는 나라 중 하나로, 카타르 수입량은 한국 전체 LNG 수입량의 20% 안팎을 차지할 정도입니다.카타르에너지의 불가항력 선언으로 한국이 LNG 5년 치 물량을 수입하지 못하면, 그 기간 부족분을 장기계약보다 가격이 높은 현물시장에서 주로 채워야 해 산업계뿐 아니라 일반 가정의 가스요금도 영향받게 됩니다.