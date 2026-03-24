교황청 "가톨릭 신자도 치료 위해 동물장기 이식 가능"

▲ 레오 14세 교황

교황청이 질병 치료를 위해 가톨릭 신자들이 동물의 장기를 이식받는 것에 반대하지 않는다는 입장을 내놨습니다.교황청은 현지시간 24일 공개한 윤리 지침 문서에서 "최선의 의료 기준을 따르고, 동물을 잔인하게 다루지 않는 한 동물 장기 이식 치료에 반대하지 않는다"고 밝혔습니다.교황청은 "가톨릭 신학은 종교적 이유로 인간을 위한 장기·조직·세포 공급원으로 동물을 활용하는 것을 금지하지 않는다"고 설명했습니다.그러면서 "이식은 목적이 분명하고 지속가능한 방식으로 추진해야 하며 남용해선 안 된다"고 강조했습니다.또, 의사들에게 환자 면역 체계의 거부 반응과 미생물 감염 등 이식의 위험성을 충분히 설명할 것을 요구했습니다.이는 최근 발전하는 유전자 변형 돼지나 소의 장기를 이용한 의료 시술 등을 신자에게도 허용할 수 있다는 의미로 해석됩니다.2024년 돼지 신장을 인간에게 처음 이식한 적은 있지만, 동물의 장기를 인간에게 이식하는 사례는 아직은 드문 편입니다.(사진=AP, 연합뉴스)