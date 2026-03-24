'헤즈볼라 갈등' 레바논, 이란대사 기피인물 지정·추방령

▲ 아바스 아라그치 이란 외무장관(오른쪽)과 악수하는 모하마드 레자 셰이바니 레바논 주재 이란 대사(왼쪽)

레바논 정부가 자국 주재 이란 대사를 '페르소나 논 그라타', 외교적 기피 인물로 지정하고 추방령을 내렸습니다.현지시간 24일 로이터, AP 통신 등 외신은 레바논 외무부가 이날 성명을 통해 모하마드 레자 셰이바니 이란 대사의 외교관 자격을 박탈했으며, 오는 29일까지 레바논을 떠나라고 요구했다고 보도했습니다.레바논 외무부는 또 테헤란 주재 자국 대사를 본국으로 불러들였습니다.외무부는 이번 조치의 배경에 대해 "이란 측이 양국 간의 외교적 규범과 확립된 관례를 위반했다"고 설명했습니다.데니스 라메 레바논 외무부 대변인은 AP 통신에 "대리대사가 이란 대사관의 외교 임무를 대행하게 될 것"이라고 말했습니다.레바논 정부는 친이란 무장 정파 헤즈볼라가 이란의 편에서 미국·이스라엘과 전쟁에 참전한 뒤 대규모 인명 피해가 발생하자, 헤즈볼라를 지원해 온 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)의 자국 내 활동을 비판해 왔습니다.특히 레바논 당국은 이란이 자국을 이스라엘과의 파괴적인 전쟁터로 끌어들이고 있다고 비난하며 주권 침해 문제를 제기하기도 했습니다.(사진=주레바논 이란 대사관 인스타그램 캡처, 연합뉴스)