이란 안보수장에 '혁명수비대' 출신 강경파 임명

▲ 이란 최고국가안보회의 사무총장으로 임명된 모하마드 바게르 졸가드르

이란이 최근 이스라엘의 공습으로 사망한 알리 라리자니 최고국가안보회의 사무총장의 후임으로 이슬람혁명수비대(IRGC) 장성 출신을 강경파 인사를 임명했습니다.반관영 메흐르 통신 등 현지언론은 현지시간 24일 모하마드 바게르 졸가드르(72)가 최고지도자의 승인을 받은 대통령의 명령에 따라 최고국가안보회의 사무총장직을 맡게 됐다고 보도했습니다.졸가드르 신임 사무총장은 혁명수비대 준장 출신으로, 이란의 주요 헌법기관 간 갈등을 조정하고 최고지도자의 정책 자문 역할을 하는 국정조정위원회의 사무총장에 2021년 임명됐습니다.국정조정위원회 사무총장은 최고지도자가 임명하는 만큼, 현 최고지도자의 부친인 아야톨라 알리 하메네이의 최측근 인사로 분류할 수 있습니다.1997∼2005년 혁명수비대 부사령관을 맡았고, 이슬람주의를 추종하는 '자경단' 성격의 민간조직인 안사르 헤즈볼라를 실제 설립한 것으로 알려졌습니다.새 최고지도자인 아야톨라 모즈타바 하메네이는 혁명수비대 사령관 출신의 초강경 인사 모흐센 레자이(72)를 군사고문에 임명한 데 이어, 안보 수장에도 이슬람혁명에 적극 참여한 '아버지 세대' 군출신 원로를 기용했습니다.그는 레자이와 함께 이슬람혁명 1년 전인 1978년 이란 남부에서 벌어진 미국 석유회사 경영진을 암살한 사건을 주도했다는 의혹도 받습니다.개전 당일인 지난달 28일 숨진 아야톨라 알리 하메네이의 역할을 대행해 온 것으로 알려진 라리자니는 지난 16일 밤 이스라엘의 표적 공습에 사망했습니다.(사진=위키피디아 캡처, 연합뉴스)