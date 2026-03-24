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프로야구 시범경기, 역대 최다 관중 신기록…44만 명 입장

이성훈 기자
작성 2026.03.24 20:20 조회수
프로야구 시범경기, 역대 최다 관중 신기록…44만 명 입장
▲ 시범경기에 몰린 관중

올해 프로야구 시범경기에 역대 최다 관중이 입장했습니다.

KBO는 "24일까지 진행된 2026 신한 SOL KBO리그 시범경기에 총 44만 247명(60경기)이 입장했다"고 발표했습니다.

이는 종전 최다 관중 기록인 지난해 32만 1천763명(42경기)보다 10만 명 이상 많은 관중 수입니다.

시범경기 마지막 날인 24일에도 평일 낮 경기였지만 대구에 1만 44명, 대전에 9천116명 등 많은 팬이 야구장을 찾았습니다.

또 올해 시범경기는 우천 취소가 한 차례도 발생하지 않았습니다.

시범경기 평균 최다 관중 기록은 여전히 지난해 7천661명입니다.

올해 경기당 관중 수는 7천337명을 기록했습니다.

올해는 경기도 이천, 경남 창원 마산구장 등 작년에 시범경기가 열리지 않았던 곳에서 경기가 진행됐습니다.

이천은 500명, 마산구장은 280명씩 입장한 가운데 시범경기가 열렸습니다.

정규시즌은 28일 kt-LG(잠실), KIA-SSG(인천), 롯데-삼성(대구), 두산-NC(창원), 키움-한화(대전) 경기로 개막합니다.

(사진=연합뉴스)
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