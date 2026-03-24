조현 외교부 장관, 프랑스 외교 장관과 통화…다음 달 마크롱 대통령 방한 논의

▲ 조현 외교부 장관

조현 외교부 장관은 오늘(24일) 오후 장-노엘 바로 프랑스 외교장관과 전화 통화를 하고, 다음 달로 예정된 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령 국빈 방한 등을 논의했다고 외교부가 밝혔습니다.조 장관은 올해 한국과 프랑스의 수교 140주년을 맞아 마크롱 대통령 취임 후 첫 방한이 이뤄지게 된 것을 기쁘게 생각한다며 뜻깊은 일정이 될 수 있도록 준비에 만전을 기하고 있다고 말했습니다.바로 장관은 마크롱 대통령의 방한을 통해 양국 관계를 여러 방면에서 더욱 높은 수준으로 격상할 수 있기를 기대하고 있다고 했습니다.마크롱 대통령은 이 대통령 초청으로 다음 달 2∼3일 한국을 방문할 예정입니다.바로 장관은 최근 중동 상황에 대해 프랑스의 입장을 설명하고, 장기적으로 호르무즈 해협에서의 안전 확보 및 글로벌 경제와 국제 유가 안정을 위해 여러 국가 간의 협력이 중요한 만큼 긴밀히 소통해 나가자고 했습니다.조 장관도 중동지역의 평화와 호르무즈 해협에서의 안전하고 자유로운 항행이 한국과 프랑스를 비롯한 각국의 안보와 경제에 매우 중요하다는 점에 공감했습니다.양측은 마크롱 대통령의 방한 등 계기에 만나 양국 현안과 글로벌 공조 등에 대한 심도 있는 협의를 이어 나가기로 했습니다.(사진=연합뉴스)