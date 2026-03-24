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조현 외교부 장관, 프랑스 외교 장관과 통화…다음 달 마크롱 대통령 방한 논의

김혜영 기자
작성 2026.03.24 20:08 조회수
조현 외교부 장관, 프랑스 외교 장관과 통화…다음 달 마크롱 대통령 방한 논의
▲ 조현 외교부 장관

조현 외교부 장관은 오늘(24일) 오후 장-노엘 바로 프랑스 외교장관과 전화 통화를 하고, 다음 달로 예정된 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령 국빈 방한 등을 논의했다고 외교부가 밝혔습니다.

조 장관은 올해 한국과 프랑스의 수교 140주년을 맞아 마크롱 대통령 취임 후 첫 방한이 이뤄지게 된 것을 기쁘게 생각한다며 뜻깊은 일정이 될 수 있도록 준비에 만전을 기하고 있다고 말했습니다.

바로 장관은 마크롱 대통령의 방한을 통해 양국 관계를 여러 방면에서 더욱 높은 수준으로 격상할 수 있기를 기대하고 있다고 했습니다.

마크롱 대통령은 이 대통령 초청으로 다음 달 2∼3일 한국을 방문할 예정입니다.

바로 장관은 최근 중동 상황에 대해 프랑스의 입장을 설명하고, 장기적으로 호르무즈 해협에서의 안전 확보 및 글로벌 경제와 국제 유가 안정을 위해 여러 국가 간의 협력이 중요한 만큼 긴밀히 소통해 나가자고 했습니다.

조 장관도 중동지역의 평화와 호르무즈 해협에서의 안전하고 자유로운 항행이 한국과 프랑스를 비롯한 각국의 안보와 경제에 매우 중요하다는 점에 공감했습니다.

양측은 마크롱 대통령의 방한 등 계기에 만나 양국 현안과 글로벌 공조 등에 대한 심도 있는 협의를 이어 나가기로 했습니다.

(사진=연합뉴스)
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