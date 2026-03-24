[날씨/XR] 중국 산불로 먼지 유입…남부·제주 약한 비

포근한 봄 날씨가 이어지고 있습니다.



내일(25일) 중부지방 하늘 맑겠지만 남부와 제주는 오전까지 흐린 가운데 비가 오는 곳이 있겠습니다.



오늘 밤 제주 남쪽 해상을 지나는 저기압의 영향으로 제주부터 비가 시작되겠고요, 내일은 일부 남부 지방까지 비가 확대되겠습니다.



예상되는 비의 양을 보면 제주에 5에서 20mm, 호남과 경남에 5mm 미만으로 많지는 않겠습니다.



한편 그제부터 중국 랴오닝성 인근에서 산불이 발생하면서 오늘 고기압성 회전을 따라 북동풍이 유입되면서 우리나라 영남 지역에 먼지가 유입되고 있습니다.



내일은 이 먼지가 차츰 서쪽으로 이동하면서 전국 대부분 지역에 공기질이 탁해지겠습니다.



다음으로 위성 영상 살펴보겠습니다.



오늘 우리나라 하늘에 구름이 많이 지나고 있는데요.



내일은 서해상에서 동쪽으로 이동하는 고기압의 영향으로 중부지방은 대체로 맑겠고, 남부는 오전까지는 대체로 흐리다가 차츰 맑아지겠습니다.



기온은 오늘과 비슷하겠습니다.



서울이 9도로 출발하겠고요, 낮 기온은 서울이 19도, 남부는 비가 내리면서 오늘보다는 약간 낮겠습니다.



당분간 대체로 맑은 가운데 기온이 예년보다 높아서 대기가 무척 건조하겠습니다.



불씨 관리 잘해주셔야겠습니다.



(남유진 기상캐스터)