교육부 "일 고교 교과서, 독도 영토주권 침해…명백한 역사왜곡"

▲ 교육부

교육부는 일본 문부과학성이 대한민국의 독도 영토 주권을 부정하고 자국 중심 역사관에 따라 과거의 역사적 사실을 왜곡한 교과서를 검정 통과시켰다며 강하게 비판했습니다.교육부는 대변인 명의의 성명을 통해 깊은 유감을 표하며 이에 대한 시정을 강력히 촉구했습니다.교육부는 역사적·지리적·국제법적으로 명백한 우리 고유의 영토인 독도에 대해 일본이 부당한 영유권 주장을 지속하는 것은 결코 용납할 수 없다고 지적했습니다.또한 조선인 강제동원과 일본군 '위안부' 등 일본 제국주의의 과오를 축소·은폐하는 기술은 명백한 역사 왜곡이라고 밝혔습니다.이어 대한민국 정부는 대통령이 지난 3·1절 기념사에서 밝힌 바와 같이 양국이 진정한 이해와 공감을 바탕으로 사이좋은 새 세상을 열어가기 위해 노력할 것이라고 강조했습니다.이러한 미래지향적 관계 발전을 위해서라도 일본 정부는 한일 양국의 선린우호 관계를 공고히 하고 동북아의 평화와 협력을 증진하는 책임 있는 자세를 보여야 한다고 촉구했습니다.교육부는 앞으로도 일본 교과서의 독도 영토주권 침해와 역사 왜곡의 부당성을 지속적으로 지적해 나갈 것이며, 초·중등 학생을 포함한 대국민 독도 교육과 역사 교육을 한층 강화해 나갈 것이라고 밝혔습니다.일본 문부과학성은 오늘 교과서 검정 조사심의회 총회를 열어 일선 고등학교가 2027년도부터 사용할 교과서 심사 결과를 확정했습니다.새로운 고교 정치·경제, 지리탐구 교과서 대부분에는 4년 전 검정을 통과해 현재 사용되는 교과서와 마찬가지로 독도 영유권을 주장하는 일본 정부의 견해가 실렸습니다.(사진=연합뉴스)