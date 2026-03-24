이 대통령 "투기 방치, 나라 망해…물 샐 틈 없게 준비"

<앵커>



이재명 대통령이 부동산 투기를 방치하면 나라가 망한다며 강력한 부동산 대책을 주문했습니다. 중동 전쟁 여파에 대응하기 위한 신속한 추경 편성도 당부했는데요. 지역 화폐를 활용한 직접 지원 방식과 소득 수준 등에 따른 차등 지급에 힘을 실었습니다.



박예린 기자입니다.



<기자>



오늘(24일) 오전 국무회의를 주재한 이재명 대통령.



"대한민국 최악의 문제점이 부동산 투기"라며 이렇게 말했습니다.



[이재명 대통령 : 부동산 투기를 방치하면 나라 망합니다. 욕망에 따른 저항이 불가피하기는 한데 그걸 이겨내지 못하면 이 정부의 미래도 없어요.]



부동산 가격은 사실상 심리전에 가까운 만큼 정치적 고려를 전혀 할 필요 없다면서 엄정하고 철저한 대책을 주문했습니다.



[이재명 대통령 : 0.1%의 물 샐 틈도 없게 모든 악용 가능성, 이걸 완전히 배제하고 철저하게 준비해야 합니다.]



이 대통령은 어젯밤 SNS에서 뉴욕, 도쿄, 상하이의 주택 보유세를 비교한 기사를 공유하며 "저도 궁금했다"고 적기도 했는데, 부동산 대책의 하나로 보유세 인상도 염두에 두는 것 아니냔 해석을 낳았습니다.



다만, 청와대는 보유세 인상은 가장 최종적으로 검토할 정책 사안이라고 설명했습니다.



이 대통령은 이른바 '전시 추경'과 관련해선 "중동 전쟁의 충격이 커지는 상황에서 추경의 편성과 처리는 빠를수록 효과가 배가될 것"이라고 언급했습니다.



특히 이번 추경은 빚이 아닌 초과세수로 집행한다고 강조했습니다.



[이재명 대통령 : 예상되는 초과세수로 하는 거지, 빚 내서 하는 거 절대 아닙니다. 만약에 초과세수가 없었다면 빚을 내서라도 해야 돼요.]



이 대통령은 특히 "현금보단 지역화폐 형태로 지급해야 돈이 돌고 경기 순환에 도움이 된다"며 지역화폐를 이용한 민생지원금의 지급 방안에 힘을 싣기도 했습니다.



또 부자보단 가난한 사람에게 더 많이 지원하는 '차등 지급'의 필요성도 강조했습니다.



(영상취재 : 정상보·윤형, 영상편집 : 장현기, 디자인 : 손호석)