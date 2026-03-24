김동연 "해외 자본 약탈 끝내겠다"…경기도민 인프라 펀드 공약

▲ 제9회 전국동시지방선거 더불어민주당 김동연 경기도지사 경선 후보가 24일 경기도 성남시 용인서울고속도로 금토영업소에서 공약을 발표하고 있다

더불어민주당 경기도지사 경선 후보인 김동연 경기도지사는 24일 용인서울고속도로 금토영업소에서 '경기도민 공모 인프라펀드 조성'을 공약했습니다.김 후보는 "(인프라펀드 운용사) 맥쿼리가 용인서울고속도로에서 연 15% 넘는 이자 수익을 내 지난 5년간 1천396억 원을 받아 갔고 투자금의 92%를 이미 회수했다"며 "통행료는 도민이 내고, 심지어 적자가 나도 세금으로 메꿔줍니다. 그런데도 이 해외자본은 앞으로 2039년까지 계속해서 수익을 가져 간다"고 비판했습니다.김 후보는 "이 부조리한 구조를 완전히 뒤집어 해외자본의 약탈을 끝내겠다"며 "경기도의 민자 SOC 사업 자금 일부를 도민 공모 인프라 펀드로 직접 조달해 연 5% 이상의 수익이 도민에게 돌아가게 하겠다"고 약속했습니다.그는 "도로가 운영되는 20~30년간 국가와 경기도가 이중 보증을 해 안정적인 수익이 보장된다"며 "정의롭고 공정한 경기도, 경기 인프라 펀드로 도민 여러분과 함께 만들어 가겠다"고 강조했습니다.김 후보는 경기 인프라 펀드를 시작으로 '경기도민 1억 만들기 프로젝트' 공약을 이어갈 계획입니다.(사진=연합뉴스)