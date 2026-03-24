NBA MVP 욕심 드러낸 웸반야마 "수비 영향력 가장 큰 선수는 나"

▲ 샌안토니오 스퍼스의 빅토르 웸반야마(가운데)

미국프로농구(NBA) 샌안토니오 스퍼스의 '신인류' 빅토르 웸반야마(22)가 시즌 최우수선수(MVP)에 대한 의욕을 드러냈습니다.웸반야마는 오늘(24일) 미국 플로리다주 마이애미의 카세야 센터에서 열린 마이애미 히트와의 2025-2026 NBA 정규리그 원정 경기를 마치고 MVP 경쟁과 관련해 "현재는 논쟁이 있는 것 같습니다. 내가 리드해야 한다고 생각하지만, 논쟁은 있는 것이 당연하다"고 밝혔습니다.그러면서 그는 "시즌이 끝날 때는 논쟁의 여지가 남지 않도록 확실히 하고 싶다"고 말했습니다.220㎝가 넘는 키에 다재다능함을 갖춰 '신인류', '외계인'으로 불리는 웸반야마는 이번 시즌 평균 24.3점, 11.2리바운드, 3블록슛, 3어시스트를 기록하며 샌안토니오의 상승세를 이끌어 MVP 후보로 거론됩니다.2023-2024시즌 데뷔해 신인상을 받은 그는 MVP에 오른 적은 없습니다.웸반야마는 이날 마이애미를 상대로는 26점 15리바운드에 블록슛 5개, 어시스트 4개를 올리며 팀의 136대 111 완승에 앞장섰습니다.샌안토니오는 파죽의 6연승으로 서부 콘퍼런스 2위(54승 18패)를 달렸습니다.팀 성적이나 공헌에선 나무랄 데 없지만, 웸반야마는 강력한 경쟁자들 사이에서 MVP 후보 중 첫 손에는 꼽히지 못하는 것이 사실입니다.그가 리그 '최고의 별'이 되려면 전체 승률 1위 팀 오클라호마시티 선더의 '에이스'이자 지난 시즌 MVP인 샤이 길저스알렉산더, 리그 득점 선두(33.4점)인 루카 돈치치(로스앤젤레스 레이커스), 리바운드 1위(12.6개)인 니콜라 요키치(덴버) 등을 넘어서야 합니다.웸반야마는 "수비가 경기의 50%를 차지하는데, MVP 레이스에선 저평가되어 있다"면서 "나는 리그에서 수비적으로 가장 영향력 있는 선수라고 생각한다"고 주장했습니다.이어 "우리 팀은 오클라호마시티를 상대로 거의 전승을 거둘 뻔했다(시즌 상대전적 샌안토니오 4승 1패). 그들의 정예 멤버를 상대로 세 차례나 압도했다"고 강조한 그는 "공격에서의 영향력도 단순히 득점 수치만으로 판단돼서는 안 된다"고 덧붙였습니다.샌안토니오의 미치 존슨 감독은 "웸반야마가 (MVP에) 근접했다고 생각합니다. 저는 웸반야마를 매일 지켜보는 만큼 편향돼 있을 수 있으나 그가 농구의 모든 면에서 경기에 미치는 영향력은 제가 본 그 어떤 선수만큼이나 강력하다"며 힘을 실었습니다.(사진=AP, 연합뉴스)