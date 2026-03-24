'살목지' 감독 "실제 지명 괴담 보다 무속적 의미에 중점을 두고 출발"

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영화 '살목지'를 연출한 이상민 감독이 괴담보다는 '살목'의 의미에 중점을 두고 출발한 기획이라고 밝혔다.24일 오후 서울 용산 CGV에서 열린 영화 '살목지' 언론시사회 및 기자간담회에 참석한 이상민 감독은 실제 장소를 기반한 공포 영화를 기획하게 된 이유를 묻는 질문에 "실제 공간을 떠나 저는 '살목'이라는 지명의 무속적 의미에 주목하며 기획했다. 살목이 무속적으로는 죽은 나무가 있는 땅이라는 의미가 있다. '음산하고 어두운 느낌이 드는 땅'이라는 방향에 맞춰 기획이 이어지게 됐다"고 밝혔다.영화의 제목인 살목지는 충청남도 예산군 광시면 위치한 저수지 이름이다. 한 방송을 통해 '살목지 괴담'(안개 낀 밤에 내비게이션 안내로 저수지로 들어가거나, 내비게이션이 '직진'이라도 저수지로 이끄는 등 현실과 꿈이 뒤섞인 체험담이 중심인 괴담)이 알려진 가운데 영화의 소재로도 사용돼 비상한 관심을 받고 있다.영화에서도 비밀을 품은 저수지는 이야기의 주요 무대로 등장하며 안개와 돌탑, 자동차와 내비게이션이 공포를 자극하는 주요한 설정으로 작용한다.'살목지'는 기이한 소문이 끊이지 않은 저수지 살목지에 로드뷰(거리 보기) 촬영팀이 발을 들이면서 벌어지는 이야기로 오는 4월 8일 개봉한다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)