'틈만나면' 유재석, '전설의 딱지왕' 귀환…백전백승 꿀팁 전수

'틈만 나면,' 유재석이 '딱지왕'의 귀환을 알린다.



24일 방송될 SBS 예능 프로그램 '틈만 나면,'에서는 2MC 유재석, 유연석과 함께 배우 유준상, 김건우가 창신동에서 열정 가득한 도파민을 발산한다. 이 가운데 유재석이 '전설의 딱지왕'으로 강림해 이목을 집중시킨다.



이날 유재석, 유연석, 유준상, 김건우가 도전하게 된 게임은 '딱지치기'. 유연석은 "재석이 형이 딱지왕이다"라며 유재석을 향한 절대적인 신뢰를 드러낸다. 이에 유재석이 일타강사로 전격 변신, 틈 주인에게 선물을 주기 위한 족집게 강습이 시작된다.



유재석은 "딱지는 무조건 중심을 쳐야 돼", "딱지도 앞, 뒷면이 있어"라며 오직 딱지왕만이 알 수 있는 백전백승 꿀팁을 전수하더니, 시범을 보이는 족족 딱지를 훌렁훌렁 넘겨 감탄을 자아낸다. 심지어 유재석의 "중심!" 연호에 따라 세 사람이 딱지를 뒤집자, 귀신같이 딱지가 넘어가는 진풍경이 벌어져 모두를 놀라게 한다.



이에 수제자 유연석, 유준상, 김건우가 손에 땀을 쥐는 기적의 플레이를 보여준다. 세 사람은 딱지 한 장에도 심호흡을 가다듬던 전과 달리, 유재석의 족집게 과외 효력을 발휘해 기가 막힌 명승부를 시전한다. 급기야 유재석의 스킬을 바짝 따라잡는 영광의 'N연속 성공' 주자까지 탄생하며, 손에 땀을 쥐는 긴장감이 폭발한다.



이 가운데 유준상이 세상 모든 딱지를 뒤집을 기세로 쉼 없이 연습하자, 유재석은 "준상이 형 이러다 며칠 앓아누워!"라며 만류해 현장을 웃음바다로 만들었다는 후문이다.



과연 '딱지왕' 유재석과 그의 딱지 군단 유연석, 유준상, 김건우는 딱지치기 기적을 이뤄낼 수 있을지 '틈만 나면,'은 24일 화요일 밤 9시에 방송된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)