이 대통령, BTS 광화문 공연 칭찬 "국가 브랜드 효과…안전하게 잘 치러져"

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이재명 대통령이 방탄소년단(BTS)의 광화문 컴백 공연을 두고 국가 브랜드 제고에 기여한 의미 있는 행사라고 평가했다.이 대통령은 24일 청와대에서 열린 국무회의에서 "광화문과 대한민국 홍보에 결정적인 역할을 한 것 같다. 이제 관광객들이 광화문으로 많이 올 것"이라면서 "기획을 잘해서 성공적으로 진행됐다. 행정안전부와 관계 부처가 안전 문제를 잘 챙겨 사고 없이 마무리된 점이 특히 중요하다"고 강조했다.최휘영 문화체육관광부 장관도 "생중계를 통해 전 세계 젊은이들의 시선이 서울 한복판으로 집중됐다. 국가 브랜드와 K컬처 확산 측면에서 계산하기 어려운 효과가 있었다"고 평가했고, 이 대통령은 "그랬던 것 같다"고 공감했다.또 최 장관은 "3월 외래 관광객이 전년 대비 약 31% 증가했고, 특히 10~20대 방문객이 크게 늘었다. K컬처 확산이 관광 유입 증가로 이어지고 있다."며 K팝이 관광효과로 이어지고 있음을 설명했다.지난 21일 저녁 8시부터 1시간 동안 광화문 광장 일대에서 진행된 이번 공연은 3년여 만에 완전체로 복귀한 방탄소년단이 개최한 대형 이벤트로, 넷플릭스 글로벌 생중계를 통해 전 세계 팬들과 동시에 호흡했다.정부는 약 1만 5000명의 인력을 투입해 인파 관리와 안전 대응에 나섰다. 강도 높은 몸수색, 소지품 검색 등 과도하게 보안 관리되어 불편했다는 일부 지적도 존재했으나 대규모 인파에도 불구하고 별다른 사고 없이 행사가 마무리됐다.이 대통령은 "이러한 문화 행사가 대한민국의 경쟁력이 될 수 있다"며 향후 K컬처 기반 관광 활성화에 대한 기대를 나타냈다.사진=백승철 기자(SBS연예뉴스 강경윤 기자)