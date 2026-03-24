[머니버스] 유가 불안 장기화 조짐…금리 인상 겹치면 더 큰 악재

[주영진 뉴스브리핑]



인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)

■ 진행 : 주영진 앵커

■ 대담 : 박연미 경제평론가, 박진호 SBS 논설위원

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● 머니버스



박연미/경제평론가

"투심 살아 있어…시장, 돈은 있지만 믿음 부족한 상황"

"국내 원유 재고량, 실수요 기준 두 달 이상 버티기 어려워"

"공급망을 두바이유 위주로 몰아준 게 원인"

"전쟁 끝나면 국제 유가 극적인 하락 가능성 있어"

"중동 전황 격화되면 우크라전 빨리 끝날 수도"

"트럼프, 중간선거 위해 가장 급한 건 '기름값'"



박진호/SBS 논설위원

"트럼프 발언에도 시장에 협상 제대로 진행 중인지 의문 커"

"한국, 미국산 원유 수입 늘리는 게 현실적 방안"

"미국산 원유, 운송 기간 길고 비용 높은 게 문제"

"러시아산 원유 수입도 대책으로 부상 중"

"전황 뚜렷해지기까지 투자 신중할 필요 있어"

"미 기준금리 인상 가능성 배제 못해"

"AI 거품론, 美 사모대출 부실론 등도 추가 변수"



※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.



(SBS 디지털뉴스부)