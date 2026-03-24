군필 김준홍도 소집…이민성 감독 "최고 전력으로 아시안게임 갈 것"

▲ 훈련 지휘하는 이민성 U-23 축구대표팀 감독(왼쪽)

남자 23세 이하(U-23) 축구대표팀을 이끄는 이민성 감독이 병역 해결 여부와 관계없이 최상의 전력으로 팀을 꾸려 아시안컵에서의 부진을 씻고 아시안게임(AG) 4연패를 반드시 이루겠다고 다짐했습니다.2026 아이치·나고야 아시안게임을 준비하는 U-23 대표팀은 어제(23일) 충남 천안의 코리아풋볼파크에 소집돼 오는 31일까지 훈련합니다.애초 대표팀은 튀르키예 전지훈련을 통해 현지에서 다른 나라 U-21 및 U-23 대표팀과 친선경기를 치를 계획이었으나 최근 중동 지역 정세 등을 고려해 국내 훈련으로 급히 계획을 바꿨습니다.대신 튀르키예 전지훈련이 무산된 국가들과 긴급히 접촉해 이번 소집 훈련 기간 미국 U-22 대표팀, 일본 U-21 대표팀과 코리아풋볼파크에서 연습경기를 갖기로 했습니다.오는 27일 일본과 미국이 먼저 경기한 뒤, 우리나라가 오는 29일 일본, 오는 31일 미국과 차례로 맞붙을 예정입니다.모든 경기는 비공개로 치러집니다.이 감독이 이번에 소집한 25명에는 양민혁(코번트리 시티)을 비롯해 윤도영(FC도르드레흐트), 박승수(뉴캐슬 유나이티드), 김민수(FC안도라), 이현주(FC아로카), 김지수(카이저슬라우테른), 김명준(헹크), 이영준(그라스호퍼)까지 8명의 유럽파도 포함됐습니다.이민성호는 지난 1월 사우디아라비아에서 열린 2026 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵에서 21세 이하 선수들로 팀을 꾸린 일본에 0대 1로 져 결승 진출에 실패했습니다.이후 3·4위전에서는 한 수 아래 전력으로 평가 받은 베트남에 승부차기에서 패하는 굴욕을 당하며 4위로 대회를 마쳤습니다.대한축구협회에 따르면 이민성 감독은 오늘 훈련 전 취재진과의 인터뷰에서 "아시안컵에서 경기력과 결과가 팬들의 기대에 미치지 못한 점을 무겁게 받아들인다"고 재차 고개를 숙였습니다.다만 그는 "아시안컵은 아시안게임 본선에서 활용할 해외파 선수들의 차출 가능성을 확인하고, 최적의 조합을 찾는 중요한 시뮬레이션이었다"고 밝혔습니다.우리나라는 올해 아시안게임에서 4회 연속 금메달 획득을 노립니다.아시안게임에서 금메달을 따면 선수들은 병역 혜택을 받습니다.그래서 대부분 병역의 의무를 다하지 않은 선수들 중심으로 대표팀을 꾸려 왔습니다.하지만 이 감독은 선수들의 병역 해결 여부는 고려하지 않고 오로지 실력이 검증된 최고의 선수들로 대표팀을 꾸릴 계획입니다.올해 아시안게임을 앞두고 진행되는 소집은 이번 기회를 포함해 두 번 뿐인 만큼 모든 소집에서 최상의 선수단을 구성해 손발을 맞춰보고, 최적의 조합을 찾아 아시안게임에 나선다는 각오입니다.이번에 소집된 선수 중 공격수 이영준과 골키퍼 김준홍(수원)은 K리그 김천상무에서 군 복무를 마쳤습니다.이 감독은 "성적이 최우선인 대회인 만큼, 군필자 합류를 통해 전력을 극대화할 것"이라며 "남은 6개월 동안 소집 훈련 기회가 많지 않지만, 가장 효율적이고 실리적인 축구를 이식해 반드시 목표를 달성하겠다"고 힘줘 말했습니다.이 감독은 아시안게임 이후 대표팀 지휘봉을 내려놓습니다.당초 이 감독이 아시안게임과 2028 로스앤젤레스(LA) 올림픽 대표팀 감독을 모두 맡을 예정이었습니다.그러나 지난달 대한축구협회 전력강화위원회에서 올림픽 준비에 활용할 수 있는 시간이 크게 줄어들 가능성에 대비해 올림픽대표팀 감독은 별도로 선임하기로 했습니다.이 결정에 대해 이 감독은 "전담 감독으로서 심리적인 부담은 덜었지만, 그만큼 (아시안게임) 금메달이라는 목표에 대한 책임감은 더 무거워졌다"고 털어놓았습니다.이어 "나의 역할은 아시안게임에 모든 에너지를 쏟아붓는 것"이라며 "이번 결정으로 차기 감독이 올림픽이라는 큰 무대를 충분히 준비할 수 있는 시간적 여유를 갖게 된 만큼, 각자의 위치에서 한국 축구의 발전에 기여하는 최선의 선택이 되길 바란다"고 덧붙였습니다.(사진=대한축구협회 제공, 연합뉴스)