민주-중기중앙회 중동 사태 간담회…"추경, 유류비·원자잿값 방점"

▲ 더불어민주당 정청래 대표가 24일 서울 여의도 중소기업중앙회에서 열린 중동 상황 대응을 위한 중소기업 간담회에서 인사말을 하고 있다.

이미지 확대하기

더불어민주당 지도부가 중소기업계를 만나 중동 사태로 인한 유류비와 원자잿값 상승 문제를 중심으로 추경 편성을 추진하겠다고 밝혔습니다.민주당 강준현 수석대변인은 오늘(24일) 여의도 중기중앙회에서 '중동상황 대응을 위한 중소기업 간담회' 직후 기자들과 만나 "추경, 제도 개선, 법적 개선이 다 따라가 줘야 한다"며 "급한 대로 유류비와 원자잿값 상승에 방점을 두고 정부 편성안을 만들고 있다"고 전했습니다.정청래 대표를 비롯한 민주당 지도부는 오늘 간담회에서 수출·제조 중소기업과 소상공인의 애로를 점검하고 대응 방안을 논의했습니다.정 대표는 "환율, 국제 유가, 에너지 시장, 수출입 모든 면이 다 어려워졌다. 복합위기"라고 현 상황을 진단하며 "중소기업이 흔들리면 나라 경제가 흔들린다는 문제 인식 하에 중소기업이 겪는 어려움을 하루빨리 정부와 당이 도와드려야겠다"고 강조했습니다.이어 "불가측성이 아주 고조된 상황 속에서는 타이밍이 제일 중요하다"며 25조 원 규모의 추가경정예산안 편성과 조세특례법 개정안 등 이른바 '환율안정 3법'의 신속한 처리를 약속했습니다.중소기업계는 수출 바우처 운영 개선과 수출 중소기업 물류비 지원 확대, 포워더 중소기업 지원, 석유 유통시장 거래 구조 개선, 중동발 공급망 불안 대응 및 피해 기업 지원 등을 건의했습니다.김기문 중기중앙회 회장은 "중동사태로 인해 수출기업은 거래 불확실성과 물류비용이 증가하고 국내 중소제조업은 원가 급등과 원부자재 조달 문제로 조업에 차질을 빚고 있다"며 "중소기업과 소상공인들이 현장에서 겪는 애로사항이 해소될 수 있도록 국회에서도 대안을 고민해주기를 바란다"고 말했습니다.강 수석대변인은 수출 바우처 운영 개선과 관련해 "중소벤처기업부에는 중동 특화 긴급물류 바우처 정산의 안정성을 확보해달라, 산업통상부에는 긴급지원 바우처 패스트트랙 선정 기준을 완화해달라는 요구가 있었다"며 "제도적 문제이기 때문에 당정 협의를 통해 논의하도록 할 것"이라고 말했습니다.수출 대금 수령 문제에 대해서는 "추경으로 안 되는 문제"라며 "금융위원회와 상의하겠다"고 했습니다.나프타 수급 불안정과 관련해서는 "생산된 것을 수출하지 못하게 하고 우리나라에서 소화될 수 있도록 하는 것 등 여러 대안이 있을 것"이라며 "정부 의견을 물어보지 못했지만 준비하는 과정이니 지켜봐 달라"고 덧붙였습니다.오늘 간담회에는 정 대표와 강 수석대변인을 비롯해 한정애 정책위의장, 김영환 당대표 정무실장, 안도걸 중동사태 경제 대응 태스크포스 간사 등이 참석했습니다.중소기업계에서는 김기문 중기중앙회장과 배조웅 수석부회장을 비롯해 의료기기, 식품, 플라스틱, 알루미늄, 물 류 등 관련 업종 대표가 자리했습니다.(사진=연합뉴스)