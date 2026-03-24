제주서 초등생 유괴 의심 사건 발생…교육청, 안전교육 강화

▲ 제주도교육청 건물

제주에서 초등학생 유괴 의심 사건이 발생했습니다.오늘(24일) 제주도교육청에 따르면 지난 19일 오후 7시 30분 제주시 모 초등학교 인근 한 아파트단지 앞에서 학원에 가려던 초등학교 6학년 여학생에게 한 여성이 접근, 초등학교가 어디 있는지를 묻고 같이 가달라며 팔을 잡아끌었습니다.이 여성은 해당 초등학생이 '도와달라'고 소리치자 다른 사람이 운전하는 차를 타고 도주했습니다.학생의 보호자는 당일 밤 11시쯤 학교와 학부모들이 소통하는 사회관계망서비스(SNS)를 통해 학교에 이 같은 사실을 알렸습니다.해당 초등학교는 월요일인 23일 아침 긴급회의를 해 인근 5개 초등학교에 관련 내용을 안내했습니다.이들 학교는 학생을 대상으로 안전한 등하굣길 교육을 하고 가정통신문도 발송했습니다.사건을 겪은 학생은 현재 가족과 함께 해외여행을 간 상황이어서 해당 초등학교는 보호자에게 2차 피해 예방을 위해 귀국 후 경찰에 신고해달라고 당부했습니다.교육청은 학교전담경찰관을 통해 제주경찰청에 사건 내용을 알리고 지역 사회단체 등과 연계해 학교 주변 순찰을 강화해달라고 요청했습니다.또 제주시교육지원청과 서귀포시교육지원청을 통해 초등학교 교감들에게 안전교육을 강화하도록 지시했습니다.(사진=연합뉴스)