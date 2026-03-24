뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

공 없는 테니스 경기의 '전율'…데스노트 무대의 비밀ㅣ 오필영 무대 디자이너 [커튼콜 305]

김수현 문화전문기자
작성 2026.03.24 15:21 조회수
공 없는 테니스 경기의 '전율'…데스노트 무대의 비밀ㅣ 오필영 무대 디자이너 [커튼콜 305]


커튼콜 305회에서는 뮤지컬 <데스노트>, <웃는 남자>, <마타하리> 등 수많은 화제작의 무대를 완성한 오필영 무대 디자이너를 만납니다.

"무대가 무언가를 설명하려 드는 순간, 공연은 지루해집니다."

대본에 적힌 지문은 지우고 오직 이야기가 품고 있는 '정서'에만 집중하는 그의 작업 방식은 한국 뮤지컬 무대의 패러다임을 바꿨습니다. 1,300여 개의 LED 패널로 완성한 <데스노트>의 미니멀한 무대는 최근 독일 iF디자인 어워드에서 수상해 화제가 됐죠. <데스노트>의 무대에 숨어있는 비밀은 무엇인지, 직접 들어봅니다. 또 그가 설립한 회사 '이모셔널씨어터'의 비전은 무엇인지 알아봤습니다. 기술과 예술의 영역을 넘나들며, 관객의 상상력을 확장시키는 무대 디자인의 세계, 오필영 씨와 함께 지금 만나보세요.

유튜브 재생목록에 김수현 문화전문기자의 커튼콜을 추가해 보세요.

(진행 : SBS 김수현 문화전문기자, 이병희 아나운서ㅣ출연 : 무대 디자이너 오필영 ㅣ녹음 녹화 : 유규연ㅣ편집 : 정용희)

▶ '김수현 기자의 커튼콜'은 SBS뉴스 홈페이지와 팟빵, 애플 팟캐스트 등 여러 오디오 플랫폼에서 청취하실 수 있습니다. SBS뉴스 유튜브 채널에서 보이는 팟캐스트 클립으로 만나보실 수 있습니다.
- '팟빵' 접속하기
- '애플 팟캐스트' 접속하기
- '유튜브' 접속하기

Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
김수현 문화전문기자 사진
김수현 문화전문기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지