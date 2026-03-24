뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[이슈대담] "'트럼프 픽' 차기 지도자는 갈리바프"…종전 실마리 풀리나

SBS 뉴스
작성 2026.03.24 16:05 조회수
PIP 닫기
[주영진 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 구기연 서울대 아시아연구소 교수
--------------------------------------------

● 이슈대담

구기연/서울대 아시아연구소 교수
"트럼프 '5일 공격 유예' 발언…5일 뒤면 전쟁 한 달 돼"
"이란, 협상 가능한 인사들 거의 사망해"
"하메네이 아들 모즈타바 근황 의문 속"
"모즈타바, 신변 보호 위해 공개석상 나오기 어려울 듯"
"모즈타바, 신변·상태 아무것도 알 수 없는 상태"
"트럼프 협상 주장, 반은 맞고 반은 틀린 듯"
"미-이란, 직접 협상은 없고 중재국 통한 메시지만 오가는 듯"
"이란 걸프국 공격은 예상 깬 매우 영민한 전략"
"걸프국, 자국민 비율 매우 낮고 군사력 약해…참전 쉽지 않아"

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.

(SBS 디지털뉴스부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지