[이슈대담] "'트럼프 픽' 차기 지도자는 갈리바프"…종전 실마리 풀리나

[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 구기연 서울대 아시아연구소 교수
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● 이슈대담
구기연/서울대 아시아연구소 교수
"트럼프 '5일 공격 유예' 발언…5일 뒤면 전쟁 한 달 돼"
"이란, 협상 가능한 인사들 거의 사망해"
"하메네이 아들 모즈타바 근황 의문 속"
"모즈타바, 신변 보호 위해 공개석상 나오기 어려울 듯"
"모즈타바, 신변·상태 아무것도 알 수 없는 상태"
"트럼프 협상 주장, 반은 맞고 반은 틀린 듯"
"미-이란, 직접 협상은 없고 중재국 통한 메시지만 오가는 듯"
"이란 걸프국 공격은 예상 깬 매우 영민한 전략"
"걸프국, 자국민 비율 매우 낮고 군사력 약해…참전 쉽지 않아"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
(SBS 디지털뉴스부)
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