[뉴스브리핑] 오늘의 주요뉴스

1. 이란에 최후통첩을 했던 트럼프 미국 대통령, 갑자기 이런 이야기를 했습니다. 이란과 핵무기 포기 등에 관해 합의를 이뤘다. 앞으로 닷새 동안 공격을 유예한다고 말한 겁니다. 그런데 이란은 이런 사실을 전면적으로 부인했습니다. 미국 언론들은 양국 고위급 인사들이 파키스탄에서 회담하는 방안을 조율하고 있다고 보도했습니다.



2. 중동 전쟁에 따른 에너지 위기 타개를 위해서 정부가 공공부문 승용차 5부제를 강화하기로 했습니다. 기후에너지환경부는 전기차와 수소차를 제외한 공공부문 승용차에 대해서 내일(25일) 0시를 기해 5부제를 의무화한다고 발표했습니다. 민간에도 5부제 참여를 요청하긴 했지만, 당장 의무는 아니며 정부는 자원 안보 위기 경보 단계가 경계로 격상될 경우 민간에도 의무화하는 방안을 검토하기로 했습니다.



3. 중동 전쟁으로 석유화학제품의 기본 소재인 나프타 수급에 비상이 걸렸습니다. 정부가 나프타 수출 제한 조치를 예고했습니다. 양기욱 산업통상부 산업자원안보실장은 브리핑을 통해서 "나프타 수출 제한 조치를 할 수 있도록 관계 부처와 준비하고 있다. 상황이 장기화할 경우 긴급 수급 조정 명령을 발동하는 방안도 준비하고 있다"고 설명했습니다.



4. 북한의 김정은 국무위원장, 한국을 가장 적대적인 국가로 공인하고 자신들을 건드리면 무자비한 대가를 치르게 하겠다고 위협했습니다. 다만 남북 관계를 적대적인 두 국가 관계로 명시하기 위한 헌법 개정이 이뤄졌는지에 대해서는 언급하지 않았습니다.