이란 협상 주도 트럼프 사위…"투자 회사 자산 30% 급증"

▲ 재러드 쿠슈너

미국 중동 특사로 활동하는 도널드 트럼프 대통령의 사위 재러드 쿠슈너의 투자 회사 자산이 작년 30% 가깝게 뛴 것으로 나타나 논란이 커지고 있다고 블룸버그 통신이 23일(현지시간) 보도했습니다.블룸버그에 따르면 쿠슈너가 소유한 사모펀드 운용사 어피니티 파트너스(이하 어피니티)는 자사 자산이 작년 말 기준 62억 달러(약 9조 2천억 원)로 늘어난 것으로 규제 당국 제출 보고서에서 밝혔습니다.이 자료를 보면 어피니티가 운용하는 자산의 약 99%는 비(非)미국계 자본이었습니다.특히 사우디아라비아, 아랍에미리트(UAE), 카타르와 연계된 국부 펀드들이 주요 투자자로 이름을 올렸습니다.쿠슈너는 어피니티의 설립자 겸 최고경영자(CEO)로 재직하고 있습니다.쿠슈너는 해당 펀드의 운용과 관련해 미 의회의 조사를 받을 예정이라고 블룸버그는 전했습니다.쿠슈너가 지난 달 19일 미국 정부의 '중동 평화 특사'로 정식 임명장을 받은 뒤에도 어피니티의 중동 사업에 관여한 정황이 있어 이해충돌 문제가 의심된다는 것이 일부 의원들의 지적입니다.이와 관련해 미 상원 재무위원회 간사인 론 와이든(민주·오리건) 의원과 하원 감독 및 정부개혁위원회 간사인 로버트 가르시아(민주·캘리포니아) 의원은 지난 19일 쿠슈너가 중동 지역의 미국 외교 협상을 이끌며 동시에 현지 투자 유치를 추진한 상황에 대해 백악관에 설명을 요구한 바 있습니다.어피니티는 최근 무함마드 빈 살만 왕세자가 이끄는 사우디아라비아 국부펀드인 공공투자펀드(PIF)와 접촉해 또 다른 자사 펀드의 조성안을 논의했던 것으로 알려져 있습니다.어피니티 측은 그러나 쿠슈너가 공직을 수행하는 동안은 추가 자금 조달을 하지 않기로 하고 관련 계획을 취소했다고 밝혔습니다.어피니티의 이안 브래키 최고법무책임자(CLO)는 성명에서 "쿠슈너 CEO는 모든 관련 법과 규제를 준수했고, 이와 반대되는 지적은 다 사실무근"이라며 "그는 미국의 국익을 위해 공무를 수행해왔다"고 강조했습니다.쿠슈너는 외교 특사이자 트럼프 대통령의 최측근으로서 이란 핵 문제를 둘러싼 협상과 러시아·우크라이나 종전 협상을 주도해왔습니다.쿠슈너는 트럼프 대통령의 1기 임기가 끝난 직후 어피니티를 설립했으며, 이 당시부터도 워싱턴 정계에서 전직 대통령의 사위가 중동 산유국 자본에 의존하는 펀드를 이끄는 것이 국가 이익에 배치될 수 있다는 논란이 적잖았습니다.와이든 의원은 19일 백악관에 보낸 설명 요구 자료에서 "쿠슈너는 사우디 정부의 급여를 챙겨온 것과 마찬가지인 처지이며, 사우디 측에서 더 많은 돈을 받아내려고 하는 동시에 자신의 '그림자' 국무부를 가동해 미국의 외교정책을 사유화하고 있다"고 주장했습니다.블룸버그는 내부 소식통을 인용해 어피니티가 설립 이래 지금껏 20여 곳의 기업에 투자를 집행해 순 내부수익률 기준 25%의 성과를 거뒀다고 전했습니다.어피니티는 사우디 PIF 등과 함께 작년 9월 미국의 게임 업체 일렉트로닉아츠(EA)를 525억 달러(약 78조 4천억 원)에 인수하는 초대형 투자를 집행했습니다.워너브러더스 디스커버리 인수에 나선 파라마운트 스카이댄스에 일부 자금을 대기로 했다가 인수전에서 철수하기도 했습니다.쿠슈너는 트럼프 대통령의 장녀 이방카의 배우자로 트럼프 집권 1기 때도 백악관 선임고문직을 맡아 미국 외교 정책에 관여해 왔습니다.(사진=AP, 연합뉴스)