"츤데레지만 따뜻"·"이만한 가이드 없어"…'달라달라' 이서진, 겉바속촉 매력 예고

'이서진의 달라달라' PD들이 '가이드' 이서진의 츤데레 매력을 예고했다.



24일 오전 서울 용산구 CGV 용산아이파크몰에서 열린 넷플릭스 예능 '이서진의 달라달라' 제작발표회에서 나영석 PD는 "이서진 씨와 미국에 갈 때마다, 이만한 가이드가 없다고 생각하고 따라다닌다. 이번에도 즐겁게 다녀왔다"라고 소감을 밝혔다.



'이서진의 달라달라'는 이서진과 나영석 PD의 계획도 없고 대본도 없는 미국 방랑기 예능​이다. 텍사스를 제2의 고향으로 여기는 '텍사스 덕후' 이서진과 그를 올망졸망 따라나선 나영석 일행의 좌충우돌 여행이 유쾌한 웃음을 선사할 예정이다.



함께 이번 여행을 다녀온 김예슬 PD는 "PD로서 여행프로그램을 하며 주체적이지 않고 따라가는 게 처음이었다. 생소한 경험이었다"며 "한편으로는 이서진 씨의 다양한 모습을 볼 수 있었다. 겉바속촉 같은 모습을 보며 좋은 분이라 깨달았다. 또 텍사스가 얼마나 매력적인 장소인지도 깨달았다"라고 말했다.



이서진은 텍사스에서 자기가 가고 싶은 곳을 동료들을 데리고 다니며 가이드 역할을 하는데, 특유의 시니컬하고 츤데레 매력을 뽐낸다. 나영석 PD는 "이서진 씨가 텍사스에 빠져있는데, 본인이 하자는 거 하는 거다. 이서진 씨가 다섯개 정도 정하면, 그 중에 저희가 하나 정도는 다른 걸 우겼다. 그럼 이서진 씨가 '거기 왜 가냐'고 욕을 하다가도 결국엔 데려간다"며 "츤데레지만 따뜻하다"라고 전했다.



김예슬 PD 역시 "서진 선배님이 하기 싫다고 말씀은 하시는데, 말씀은 그렇게 해도 막상 해주시면 섬세하게 해주신다. 마음속 깊은 곳에서 저희를 생각해주신다"며 "겉과 속이 너무 온도차가 크다. 그래서 '곁에 꼭 있으면 좋겠다' 생각되는 분이다"라고 칭찬했다.



2020년 tvN '이서진의 뉴욕뉴욕'에서 시작된 이서진과 나영석 사단의 미국 여행기가 유튜브를 거쳐 넷플릭스로 플랫폼을 옮겨 '이서진의 달라달라'로 확장됐다. 시청자의 좋은 반응이 없었다면 불가능한 일이다. 나영석 PD는 이서진의 여행기가 사랑받는 이유에 대해 "이서진 씨의 꾸밈없는 자연스러운 매력이 제일 크지 않을까 생각한다. 정해진 대로 가는게 아니라, 이서진 씨가 좋아하는 데에 가서 좋아하는 걸 먹고 보고 하는 여행이라 시청자분들도 편안하게 따라오지 않을까 싶다"라고 말했다.



'이서진의 달라달라'는 이날 오후 5시 넷플릭스에서 첫 공개된다.



[사진=백승철 기자]



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)