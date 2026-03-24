'24시간 운영' 내세우더니 반전…결국 사망 사고 터졌다

<앵커>



24시간 운영을 내세운 헬스장, 주변에서 쉽게 찾아볼 수 있는데요. 하지만 일부 시간대에는 관리자 없이 운영되거나, 또 허가 없이 운영을 시작하는 등 논란도 잇따르고 있습니다.



UBC 이채현 기자의 보도입니다.



<기자>



'24시간 운영'이라는 대형 간판이 눈에 띄는 헬스장, 늦은 밤부터 새벽까지 시간에 구애받지 않고 이용할 수 있어 찾는 사람이 늘고 있습니다.



하지만 그 이면에서는 안전 관리 공백 우려가 커지고 있습니다.



현행법상 체육시설은 체육지도자를 반드시 배치해야 하지만, 이런 헬스장 가운데 일부는 늦은 저녁이나 새벽 시간에는 지도자가 없는 경우가 있기 때문입니다.



실제로 지난 2024년 부산의 한 24시간 헬스장에서는 지도자가 없는 사이 사망 사고가 발생했습니다.



이를 두고 지자체 점검도 없어 안전 관리 공백이 생긴 겁니다.



그런데 이런 헬스장 중 일부는 '체력단련장'으로 등록조차 미룬 것으로 확인됐습니다.



엄연히 기구를 갖춘 헬스장이지만 빨리 운영을 하기 위해 요가나 필라테스 등 지자체에 신고 의무가 없는 자유업으로 사업자를 낸 뒤 회원을 모집하는 '꼼수' 운영입니다.



[업계 관계자 : 요가 사업자를 내고 사업 영업을 시작합니다. 공사도 안 돼 있고, 홍보도 헬스로 하고, (홍보) 현수막 전부 다 헬스로 홍보해서 간판도 헬스로 걸려있어요. 근데 사업자는 요가(자유업)로 돼 있어요. (체육시설업 신고는 기준이) 많이 깐깐합니다. 그래서 비용도 몇백만 원이 기본 들어가야 되는 부분이고.]



이 경우 관련 규제를 피해 안전 사각지대가 생기는 건 물론, 회원만 모집한 뒤 폐업하는 이른바 '먹튀' 피해로 이어질 수 있다는 지적이 나옵니다.



문화체육관광부는 이런 무인 헬스장과 영업 현황을 정확히 파악하지 못하고 있는 상황, 무인 운영과 편법 개장이 법의 허점을 파고드는 사이 안전 사각지대는 더 커지고 있습니다.



(영상취재 : 최학순 UBC, CG : 구정은 UBC)



UBC 이채현