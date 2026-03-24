김정은 "한국 가장 적대적 국가로 공인…핵보유국 불퇴"

<앵커>



북한 김정은 노동당 총비서가 한국을 가장 적대적 국가로 공인해 철저히 배척하고 무시할 거라고 밝혔습니다. 핵보유국 지위는 불퇴라면서 미국을 향해서는 대결과 공존 어떤 선택에도 준비가 되어 있다고 했습니다.



김아영 기자입니다.



<기자>



조선중앙통신은 김정은 북한 노동당 총비서가 어제(23일) 우리 국회 격인 최고인민회의 2일 차 회의에서 시정연설을 했다고 밝혔습니다.



김정은은 핵보유국 지위를 절대 불퇴로 계속 공고히 다지면서 대적 투쟁을 공세적으로 벌여나가겠다고 밝혔습니다.



특히 한국을 가장 적대적 국가로 공인한다면서 명백한 말과 행동으로 철저히 배척하고 무시할 거라고 강조했습니다.



한국이 자신들을 건드린다면 무자비하게 대가를 치르게 하겠다는 위협 발언도 내놨습니다.



북한이 이번 회의를 통해 적대적 2국가론을 헌법에 구체화할지, 영토 조항 등을 반영할지가 관건으로 꼽혔는데, 중앙통신에는 관련된 언급이 등장하지 않았습니다.



보류 조치인지 비공개로 개정을 한 것인지는 불분명하지만, 남한을 제1의 주적으로 삼겠다는 기존 노선에는 변화가 없음을 재확인했다는 평가입니다.



적들이 대결을 택하든 공존을 택하든 어떤 선택에도 준비가 돼 있다고도 했는데 지난달 당 대회에서 밝힌 대미 메시지의 연장선으로 풀이됩니다.



김정은은 미국이 도처에서 테러와 침략 행위를 자행하고 있다면서도 트럼프 대통령에 대한 직접 비판은 하지 않았습니다.



이어 핵무력 강화 노선의 요구에 맞게 자위적 핵억제력을 더욱 진화시키고 신속 정확한 대응 태세를 만반으로 갖추겠다고 예고했습니다.



북한은 어제 이틀간의 최고인민회의 일정을 마무리했습니다.



새로운 국격에 상응하는 외교를 주문한 김정은은 최선희 외무상과 부상, 해외에 파견한 대사 등과 별도의 사진을 찍었습니다.



(영상편집 : 위원양)