"비상대응체계 선제적 가동"…추경 예산 신속 편성 당부

<앵커>



이재명 대통령이 중동 전쟁의 확대로 에너지 수급 등에 문제가 생기는 것에 대처하기 위해서, 선제적인 비상대응체계를 가동하겠다고 했습니다. 이어서 지금은 재정을 아끼는 것보다 효과적으로 쓸 때라며 신속한 추가경정예산 편성을 당부했습니다.



박예린 기자의 보도입니다.



<기자>



이재명 대통령은 오늘(24일) 오전 국무회의에서 중동 전쟁 확대로 인한 정부의 선제 대응을 강조했습니다.



[이재명 대통령 : 민생과 경제 산업 전반에 발생할지 모를 중대한 위기에 대처하기 위해서 정부 차원의 비상대응체계를 선제적으로 가동해야겠습니다.]



원유, 천연가스 등 에너지 수급 불안이 커지고 있고 배달용기, 의료 도구 등 일상생활에 석유화학 제품이 쓰이지 않는 곳이 없다며 대체 공급선 파악도 지시했습니다.



이어 무엇보다 국민들의 협조도 절실하다며 공공기관 차량 5부제 도입과 대중교통 이용, 에너지 아껴 쓰기 운동에 동참해 달라고 당부했습니다.



중동 전쟁 충격이 민생에 미치는 영향력이 점차 커지는 것을 두곤, 이 대통령은 지금은 재정을 투입해야 할 때라며 신속한 추가경정예산 편성을 강조했습니다.



[이재명 대통령 : 지금은 재정을 아끼는 거보다 어렵고 필요한 곳에 신속하게 그리고 효과적으로 투입하는 것이 무엇보다 중요하겠습니다.]



부동산 정책에 대해서는 특히 투기를 콕 집으며 방치하지 않겠다는 강한 의지를 내비쳤습니다.



[이재명 대통령 : 이 부동산 투기를 방치하면 나라 망합니다. 그게 욕망에 따른 저항이 불가피하긴 한데 그걸 이겨내지 못하면 이 정부의 미래도 없어요.]



이 대통령은 투기를 막기 위한 제도 설계는 물론 담합, 조작 등에 대해서도 엄정하게 집행하는 등 국무위원들에게 철저한 대비를 주문했습니다.



(영상취재 : 정상보·윤형, 영상편집 : 장현기)