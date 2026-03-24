검찰, 70대 모친 흉기로 살해한 20대에 징역 26년 구형

70대 모친에게 흉기를 휘둘러 살해한 혐의로 기소된 20대에게 검찰이 징역 26년을 구형했습니다.



오늘(24일) 수원지법 형사13부(장석준 부장판사) 심리로 열린 A 씨의 존속살해 혐의 사건 결심공판에서 검사는 이 같은 징역형과 함께 치료감호 및 전자장치 부착명령을 선고해 달라고 재판부에 요청했습니다.



변호인은 최후변론에서 "이 사건이 가볍지는 않다. 다만 피고인이 자기 잘못을 인정하고 있고 경계성 지능 장애와 조현병을 앓고 있다"며 "피고인이 병을 제대로 치료받을 수 있도록 치료감호를 고려해주시고 법이 허용하는 선처를 베풀어달라"고 말했습니다.



A 씨는 최후진술에서 "매일 조현병과 싸우고 있다"며 "다시는 이런 일이 생기지 않도록 노력하겠다"고 말했습니다.



A 씨는 지난해 11월 22일 오후 10시즘 용인시 한 아파트에서 자기 모친인 70대 B 씨에게 여러 차례 흉기를 휘둘러 살해한 혐의로 기소됐습니다.



머리와 팔 부위를 크게 다친 B 씨는 병원으로 옮겨졌으나 결국 숨졌습니다.



범행 이후 A 씨는 맨발로 집 밖에 나가 거리를 배회하다가 신고받고 출동한 경찰에 의해 20여 분 만에 체포됐습니다.



A 씨는 사건이 발생한 자택에서 부모와 함께 3명이 살고 있었던 것으로 알려졌습니다.



(사진=연합뉴스)