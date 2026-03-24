전재수 "부산 글로벌허브법 처리해야"…한병도 "우선순위 두겠다"

▲ 더불어민주당 한병도 원내대표가 24일 국회에서 열린 부산 글로벌허브도시 조성에 관한 특별법안 관련 간담회에 참석해 발언을 마친 뒤 민주당 전재수 의원과 악수하고 있다.

6·3 지방선거 부산시장 출마를 공식화한 더불어민주당 전재수 의원이 부산 국제물류·국제금융 특구 조성 등을 담은 '부산 글로벌허브도시특별법'의 조속한 국회 통과를 촉구했습니다.전 의원은 오늘(24일) 오전 국회에서 열린 '부산 현안 관련 간담회'에서 한병도 원내대표를 만나 부산 발전을 위한 특별법 처리가 시급하다고 강조했습니다.그는 "제가 공동 대표 발의한 특별법이 국회에서 논의되고 통과되도록 강력 촉구한다"며 "부산시민이 민주당에 대한 정치적 효능감을 느낄 수 있게 해달라"고 말했습니다.또 "해양수산부의 부산 이전을 통해 부산 시민은 이재명 정부 출범의 정치적 효능감을 체감하고 있다"고 언급한 뒤 해수부 부산 이전 이후 한국해양대, 부경대, 동의대 등 부산 지역 대학들의 입학 경쟁률이 상승했다고도 했습니다.그러면서 "부산에선 상당히 이례적으로 최근 3개월 연속 신생법인 숫자도 늘어나고 있다"며 "특별법이 통과되면 이런 긍정적인 변화가 부산 전역으로 확대될 것"이라고 부연했습니다.그는 "부산에 딱 한 명밖에 없는 민주당 국회의원인 저, 전재수가 실력으로 증명할 수 있도록 도와달라"고 재차 강조했습니다.이에 한 원내대표는 "부산 시민의 간절한 열망에 민주당이 부응할 수 있도록 최선을 다하겠다"며 "특별법은 부산의 생존이 걸린 문제이자 대한민국 균형 발전을 위한 법안이라는 점에 깊이 공감한다"고 화답했습니다.그는 "특별법 처리를 위해 행안위와 유기적으로 소통하고 있다"며 "민주당은 특별법을 우선순위에 두고 조속히 통과될 수 있도록 관심과 지원을 아끼지 않겠다. 민주당은 누구보다 부산에 진심"이라고 강조했습니다.특별법은 부산에 국제물류 특구와 국제금융 특구를 조성하고, 세제 감면과 규제 특례를 부여해 부산을 세계적인 물류·금융 거점 도시로 육성하는 내용을 담고 있습니다.지난 2024년 민주당 전재수 의원과 국민의힘 이헌승 의원이 공동으로 대표 발의해 국회 행안위에서 심사 중입니다.(사진=연합뉴스)