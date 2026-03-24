한병도 "이창수, 김건희 면죄부 가이드라인…정치검찰의 민낯"

▲ 더불어민주당 한병도 원내대표가 24일 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다.

더불어민주당 한병도 원내대표가 "김건희 도이치모터스 주가 조작 사건에 대한 정치검찰의 봐주기 수사 의혹은 반드시 규명돼야 한다"고 밝혔습니다.한 원내대표는 오늘(24일) 국회에서 열린 원내대책회의에서 "이창수 전 중앙지검장이 일선 수사 검사에게 무죄 판례를 참조하라며 면죄부 가이드라인을 하달한 사실이 밝혀졌다"며 이같이 강조했습니다.그는 "검찰권이 사법 정의를 세우기는커녕 특정인의 범죄를 덮어주기 위해 오남용된 사실에 아연실색할 수밖에 없다"며 "정적 제거에는 증거 조작과 증언 짜맞추기를 서슴지 않더니 살아 있는 권력 앞에서는 비굴해지는 정치검찰의 민낯을 여실히 보여준다"고 지적했습니다.이어 "특검은 엄정한 수사를 통해 검찰권 남용의 실체를 낱낱이 파헤치고 법과 국민 앞에 군림한 정치검찰을 단죄해야 할 것"이라고 덧붙였습니다.현재 권창영 2차 종합특별검사팀은 윤석열 정부 당시 검찰의 '도이치모터스 수사 무마 의혹'과 관련해 대검찰청과 서울중앙지검 등을 상대로 수사를 벌이고 있습니다.한 원내대표가 거론한 '무죄 판례 참조 지시' 정황은 종합특검팀이 어제 대검 등에 대한 강제수사에 나서기 앞서 검토한 수사자료에 담긴 내용으로 전해졌습니다.한편 한 원내대표는 중동 사태 대응을 위한 추가경정예산에 대해 "국민의힘은 추경안이 국회에 제출되기도 전부터 선거용으로 왜곡하기에 급급한 모습을 보이고 있다"며 "정부의 민생 추경을 두고 정쟁을 펼치거나 거래의 대상으로 삼으려는 일체의 시도를 절대 용납하지 않겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)