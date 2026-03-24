[자막뉴스] 일본인 또 덮치고 '나라 망신'…"어쩌다 이렇게 됐나" 분노

음주운전 차량이 일본인을 덮치는 사고가 또 발생했습니다.



경찰과 소방당국에 따르면 어제(23일) 저녁 7시, 서울 홍대입구역 근처에서 50대 남성이 몰던 흰색 SUV가 인도로 돌진했습니다.



이 사고로 일본인 여성 2명을 포함해 행인 4명이 부상을 입었는데, 일본인 여성 1명은 차량에 다리가 깔리는 등 중상을 입어 병원으로 이송됐고, 나머지 일본인 여성 1명은 현장에서 치료를 받았습니다.



한국인 남성 1명과 여성 1명도 다쳐 병원으로 옮겨졌습니다.



경찰은 운전자인 50대 남성을 음주운전 혐의로 현장에서 체포했는데, 이 남성의 혈중알코올농도는 '면허 취소 수준'으로 파악됐습니다.



국내에서 벌어진 음주운전 사고로 외국인 관광객이 피해를 입은 사건은 이번이 처음이 아닙니다.



앞서 지난해 11월에도 일본인 관광객 모녀가 종로구 동대문역 인근에서 횡단보도를 건너다 음주운전 차에 치이는 사고가 있었는데, 피해자 중 어머니인 50대 여성이 숨지면서 국내는 물론 일본 현지에서도 공분을 일으켰습니다.



당시 일본 현지 언론도 비극적인 사건을 전하며 "한국의 음주운전 적발 건수는 연간 13만 건이 넘는데, 이는 일본의 6배에 달한다. 인구가 일본의 절반인데도 매우 많은 수치"라고 전하며 심각성을 지적했습니다.



한류 열풍으로 한국을 찾는 관광객들이 날로 늘어가는 가운데, 이번 사고 소식을 접한 누리꾼들도 "대한민국이 어쩌다 음주운전 천국이 됐나" "제발 강력하게 처벌하자"는 등 비판의 목소리가 커지고 있습니다.



(기획 : 윤성식, 영상편집 : 이다인, 제작 : 디지털뉴스부)