정부 지원 받고서…'비닐하우스서 대마 재배' 청년 농업인 적발

▲ 비닐하우스 밀실서 재배된 대마

정부 지원을 받는 청년 농업인 40대 남성이 비닐하우스 밀실에서 마약류인 대마를 재배하다가 해양경찰에 적발돼 검찰에 넘겨졌습니다.중부지방해양경찰청 마약수사대는 마약류 관리에 관한 법률상 대마 혐의 등으로 구속한 40대 A 씨를 검찰에 송치했다고 오늘(24일) 밝혔습니다.A 씨는 2024년 9월부터 최근까지 충북 충주시 한 비닐하우스에서 대마 12주를 재배하고 7천920명이 동시에 흡연할 수 있는 대마초 3.9㎏(시가 6억 원 상당)를 제조한 혐의 등을 받고 있습니다.해경은 국가정보원, 인천본부세관과의 공조를 통해 A 씨가 해외에서 실내 재배용 텐트와 비료 등 대마 재배 용품을 수입한 정황을 포착하고 범행을 확인했습니다.해당 비닐하우스는 스마트팜 재배시설과 동일한 외관을 갖췄습니다.하지만 A 씨는 내부에 패널 구조의 밀실을 설치해 수입한 재배 장비를 이용해 대마를 키운 것으로 드러났습니다.조사 결과 A 씨는 해외 대마 재배 사이트와 유튜브를 통해 재배 방법을 익혔으며, 여러 차례 실패 끝에 재배에 성공했습니다.해경은 A 씨의 비닐하우스와 주거지에서 대마초 3.9㎏과 재배 중인 대마 7주를 압수했습니다.또 대마 종자 판매자와 구매자 등 공범 4명을 특정해 입건하고 수사를 확대하고 있습니다.A 씨는 2023년 정부의 청년농업인 영농정착지원 사업 대상자로 선정돼 최근까지 2억 8천만 원을 낮은 이자로 대출받고 매월 100만 원가량의 농촌 정착지원금 등을 받은 것으로 파악됐습니다.해경 관계자는 "A 씨는 대마 일부를 직접 흡연했으며, 소량의 코카인을 종자 판매자로부터 구매하기도 했다"며 "해양을 통한 마약류 밀수·유통·재배 등 범죄를 원천 차단하기 위해 최선을 다하겠다"고 말했습니다.(사진=중부지방해양경찰청 제공, 연합뉴스)