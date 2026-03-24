"산모 흡연 이력, 지적장애 발생 등 자녀 신경 발달 장기적 영향"

▲ 편의점에 진열된 담배

출산 전이라도 산모가 흡연한 이력이 있는 경우 자녀의 신경발달에 장기적인 영향을 미칠 수 있다는 연구 결과가 나왔습니다.고대구로병원 정신건강의학과 장문영 교수와 서울대병원 순환기내과 박준빈 교수 등은 2009∼2018년 출생한 영아와 산모 등 86만 1천876쌍의 모자 자료를 분석해 이 같은 결과를 확인했습니다.연구 결과 흡연 이력이 있는 산모의 자녀는 비흡연 산모의 자녀에 비해 모든 신경발달장애의 누적 발생률이 유의하게 높았습니다.비흡연 그룹 자녀와 비교해 과거 흡연 그룹의 자녀는 지적장애 발생 위험이 21%, 자폐스펙트럼장애는 29%, ADHD는 18% 높았으며, 현재 흡연 그룹의 자녀는 지적장애 가능성이 44%, 자폐스펙트럼장애 52%, ADHD의 경우 35% 높았습니다.이번 연구는 산모의 흡연 여부를 출산 전 2년 이내에 시행한 국민건강보험공단 일반건강검진 자료를 활용해 분류했고, 자녀는 2021년까지 평균 8년 이상 추적 관찰해 지적장애와 자폐스펙트럼장애, ADHD 진단 여부를 확인했습니다.(사진=연합뉴스)