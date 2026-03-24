'왕사남' 1,433억 매출에도 장항준 추가 수익 없다?…"러닝 개런티 안 걸었다"

이미지 확대하기

이미지 확대하기

장항준 감독이 영화 '왕과 사는 남자'의 기록적인 흥행을 기록에도 불구하고 '돈방석'을 기대하긴 어렵다고 밝혔다.23일 유튜브 채널 '비보티비'에는 임형준의 연기의 성 8화' 영상이 공개됐다. 이 영상에는 '연이의 성'을 이끄는 임형준과 김의성이 장항준과 술을 마시며 대화를 나누는 모습이 담겼다.장항준 감독은 "1,000만이 됐다고 해서 영화에 대한 초심을 잃으면 안 될 것 같았다"면서 "그래서 진짜 시나리오 정교하게 쓴 저예산 독립 영화를 기획했다. 직접 제작하고 연출한다"고 차기작 계획을 전했다.김의성은 "'왕과 사는 남자'로 돈은 많이 벌었으니까 이런 쪽으로 가보겠다는 거냐"고 물었다. 옆에서 이야기를 듣던 임형준은 "형 돈 엄청 벌지 않았냐. 러닝 개런티만 해도"라고 물었다. 김의성 역시 "1000만이면 (러닝 개런티가) 얼마야"라며 반응했다.영화의 러닝개런티는 손익분기점을 초과한 관객 수에 따라 추가 지급되는 인센티브다. '왕과 사는 남자'의 순제작비는 100억 원 수준으로, 손익분기점은 260만 명이다. '왕과 사는 남자'는 24일 기준 1,484만 명을 동원하는 역대급 흥행을 기록하고 있다.작품마다 차이는 있지만 러닝개런티는 일반적으로 관객 1인당 300~500원 수준으로 책정한다. 이를 단순계산해도 장항준 감독의 러닝개런티는 70억 원 수준이다.장항준 감독은 임형준과 김의성의 말에 "다들 그렇게 알고 있더라. 그런데 내가 정말 러닝(개런티)을 안 걸었다"고 고백했다.임형준은 "자연스럽게 걸리는 거 아닌가"라고 했고, 김의성은 "러닝개런티를 계약으로 안 거는 감독이 어딨냐"며 놀라워했다.이에 장항준 감독은 "러닝을 걸자고 했는데, 내가 감독료를 500~600만 원 더 받으려고 (안 걸었다)"라고 전했다.장항준 감독의 고백에도 불구하고 '왕과 사는 남자'가 기록적인 흥행을 거둔 작품인 만큼 추가 보상에 대한 논의는 내부적으로 계속되고 있는 것으로 알려졌다.최근 영화를 제작한 '온다웍스'의 임은정 대표는 언론과의 인터뷰에서 "'왕사남'은 제가 다 가져가는 구조가 아니라 나눠서 받는 구조"라며 "함께한 사람들에 대한 보상을 생각하고 있다. 공동 제작자와도 논의 중이다. 어떤 방식으로든 인센티브는 지급할 것"이라고 밝혔다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)