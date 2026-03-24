[자막뉴스] 결국 테이블 올린 '최악의 시나리오'…"절대 안 돼" 절규에도 "카드 없다"

미국이 18시간 안에 세계 어느 전장에도 도착할 수 있는 약 3천명의 정예 공수부대를 투입하는 방안을 검토 중이라는 외신 보도가 나왔습니다.



이미 5천 명에 달하는 2개 해병원정대가 강습상륙함 등 군함에 탑승한 채 중동으로 이동 중인 상황에서 공수부대까지 증원되면 미군이 이란 전쟁에 투입할 수 있는 지상군 병력은 약 8천 명에 달할 전망입니다.



뉴욕타임스는 현지 시간 어제(23일) 미 국방부 관계자들을 인용해 미군 고위 당국자들이 미 육군 82공수사단 소속 전투여단과 사단본부 인원 일부를 이란 작전에 투입하는 방안을 검토 중이라고 보도했습니다.



매체는 이들 병력이 이란 석유 수출 핵심 기지인 하르그섬 장악 작전에 투입될 수 있다고 내다봤습니다.



미군 관계자들은 다만 아직 미 국방부나 중부사령부 차원에서 82공수사단 차출 명령을 내린 것은 아니라고 덧붙였습니다.



매체는 미군이 82공수사단 동원 결정을 내리면 18시간 안에 세계 어디든 전개할 수 있는 신속대응군 약 3천 명의 여단이 이란의 핵심 원유 수출 기지인 하르그섬 장악에 투입될 수 있다고 설명했습니다.



82공수사단 신속대응군은 2020년 바그다드 주재 미국 대사관 피습 대응, 2021년 아프가니스탄 철수 작전, 2022년 러시아의 우크라이나 침공 직전 동유럽 전선 방어 등에 투입된 적이 있습니다.



트럼프 미국 대통령은 이란의 호르무즈 해협 봉쇄를 풀기 위해 이란 원유 수출의 90%가 이뤄지는 하르그섬을 점령하는 방안을 검토하고 있습니다.



다만 공수부대는 신속한 투입이 장점이지만 자체 방호 능력이 약해 적의 공격에 취약하고 군수 지원 문제로 작전 지속 능력이 약하다는 단점도 있습니다.



그래서 이미 이란을 향해 이동 중인 해병대가 먼저 하르그섬 점령 작전에 투입되는 방안도 검토되는 것으로 전해졌습니다.



하르그섬 비행장은 최근 미군 폭격으로 손상된 상태여서, 비행장과 여타 기반 시설을 긴급히 복구하는 전투공병 작전을 펼칠 수 있는 해병대가 먼저 투입될 가능성을 전문가들은 높게 본다고 매체는 전했습니다.



해병원정대 병력이 가장 먼저 동원되는 시나리오대로라면 공수부대 병력은 앞서 하르그섬을 공격해 점령한 해병대원들을 교대해 주는 데 투입될 수 있다고 전망했습니다.



(취재 : 김민정, 영상편집 : 최강산, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)