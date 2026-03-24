80m높이·잔류 기름 변수…영덕 풍력발전기 화재, 이틀째 잔불 진화

▲ 불이 완전히 꺼지지 않은 영덕 풍력발전기

지난 23일 경북 영덕에서 발생한 풍력발전기 화재와 관련해 소방 당국이 이틀째 잔불 끄기에 주력하고 있습니다.불이 난 곳이 지상 80ｍ 높이의 고공인 데다 발전기 내부에 남아 있는 기름도 진화에 걸림돌이 되고 있습니다.소방 당국은 오늘(24일) 이른 아침부터 불이 난 풍력발전기 주변에 잔불 정리에 집중하고 있습니다.현재 불이 번지지 않은 상태에서 지상에는 연기가 조금씩 올라오고 있습니다.또, 소방 당국은 지상에서 80ｍ 높이에 있는 발전기에 남은 불을 끄기 위해 헬기를 동원하는 방안을 추진하고 있습니다.발전기에는 현재 연기나 불꽃이 보이지는 않지만 속불이 남았다고 소방 관계자는 전했습니다.소방 당국은 23일 밤 고가 사다리 소방차를 동원해 불을 끄려고 했으나 강한 바람에 물이 정확하게 닿지 않아 불을 끄는 데 어려움을 겪었습니다.앞서 23일 오후 1시 11분 영덕군 영덕읍 창포리 풍력발전단지 내 한 풍력발전기에서 불이 나 발전기에 올라가서 수리하던 작업자 3명이 지상 출입구와 추락한 블레이드(날개)에서 숨진 채 발견됐습니다.또, 블레이드가 추락하면서 불이 주변으로 번져 산불로 이어졌으나 같은 날 오후 6시 15분 산불은 진화됐습니다.소방 관계자는 "현재는 불이 번지지 않아서 통제할 수 있는 수준"이라며 "남은 불을 정리하고 있다"고 설명했습니다.(사진=연합뉴스)