BTS RM·슈가, 에픽하이 만난다…"슈가, 이번 활동 유일 유튜브 출연"

방탄소년단(BTS) RM과 슈가가 힙합 선배 에픽하이와 만난다. 티저 영상만으로도 선후배 간 유쾌한 케미가 폭발하며 본편에 대한 기대감을 끌어올리고 있다.



에픽하이는 지난 23일 공식 유튜브 채널 'EPIKASE(에픽카세)'를 통해 오는 26일 공개되는 본편에 앞서 RM과 슈가의 출연을 예고하는 티저 영상을 공개했다. 특히 슈가의 이번 앨범 활동 중 유일한 유튜브 출연으로 알려지면서 공개 전부터 높은 관심을 모으고 있다.



티저 영상은 미쓰라가 "동생들 해외 출장 갔다 오는데 형들이 든든하게 밥 먹여줘야지"라며 직접 요리에 나서는 장면으로 시작된다. 이어 RM과 슈가가 등장하자마자 에픽하이와 반갑게 인사를 나누며 현장은 단숨에 높은 텐션으로 달아올랐다.



미쓰라는 두 사람에게 "나갈 때 사인이랑 사진 안 되냐"고 능청스럽게 묻고, RM이 "에픽카세가 얼마나 편집되는지 모르겠다"고 말하자 타블로는 "오늘은 널 편집하느라 힘들 거다. 너 오늘 미쳤다"고 받아쳐 웃음을 자아냈다. 이어 "RM 쫄았다!"라는 에픽하이의 짓궂은 야유에 RM이 "아 열받네"라고 응수하는 등 티저만으로도 예측 불가한 토크를 예고했다.



또, RM은 "형들 유튜브 시대에 이렇게 적응했다고? 멋있다"며 에픽하이의 콘텐츠 감각에 대한 존중을 드러냈다. 짧은 영상임에도 불구하고 선후배 사이의 거리감 없는 자연스러운 티키타카가 이어지며 본편에 대한 기대감을 한층 끌어올렸다.



이번 출연은 완전체 컴백을 알린 방탄소년단의 행보와 맞물려 더욱 의미를 더한다. RM이 과거 에픽하이의 'Fly'를 듣고 힙합을 시작했다고 밝힌 바 있는 만큼, 두 팀의 만남은 음악적 뿌리와 세대를 잇는 상징적인 자리로도 주목된다.



한편 에픽하이의 '에픽카세'는 음악과 일상, 관계를 넘나드는 토크 콘텐츠로 꾸준한 사랑을 받고 있다. RM과 슈가가 출연하는 본편은 오는 26일 오후 7시 30분 공개된다.



(SBS연예뉴스 강경윤 기자)