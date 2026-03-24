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[뉴욕증시] 4거래일 만에 상승 전환 성공…유가도 '급락'

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작성 2026.03.24 07:53 조회수
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미 증시 3대 지수가 4거래일 만에 상승 전환에 성공했습니다.

나스닥과 다우지수가 각각 1.38% 올랐고, S&P500 역시 1.15% 상승하며 장을 마쳤습니다.

업종별로는 소재와 경기소비재 섹터가 2% 넘게 오르며 시장의 상승세를 주도했습니다.

폭등하던 유가가 급반전하며 금융시장에 안도감을 불어넣었습니다.

트럼프 미국 대통령이 이란과의 협상 가능성을 시사하며 에너지 시설에 대한 폭격 유예 방침을 밝히자, 국제 유가는 하루 만에 10% 넘게 폭락했습니다.

트럼프 대통령은 SNS를 통해 "미국과 이란이 매우 생산적인 대화를 나눴다"며, "적대 행위를 종식하기 위한 협상이 진행 중"이라고 전했습니다.

다만 이란 국영 매체가 미국과의 직접 회담설을 부인하면서, 양측의 엇갈린 입장 차 속에 증시는 장중 최고치에서 상승 폭을 일부 반납했습니다.

종목별로는 엔비디아가 글로벌 투자조사기관인 번스타인이 데이터센터 시장의 압도적인 성장 잠재력을 높게 평가하자 1% 상승했습니다.

반면 마이크론은 머스크의 '테라팹' 건립 선언에 따른 공급망 수직 계열화 우려가 확산되며 4% 하락했습니다.

테슬라는 영국계 대형 투자은행 바클레이즈가 이번 테라팹 프로젝트를 향후 10년 성장을 견인할 핵심 전략으로 분석하면서 3% 강세를 보였습니다.

트럼프 대통령이 이란에 대한 제재 위협을 5일간 유예하기로 하면서 주말 사이 고조됐던 전쟁 공포는 일단 한풀 꺾인 모습입니다.

내일(25일)은 노동시장의 건전성을 가늠할 ADP 고용 지표와 함께 실물 경기를 반영하는 제조업·서비스업 PMI 예비치가 잇따라 발표됩니다.
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