빵집 간판 걸고 마약 장사…과테말라 도심상권까지 마약 침투

▲ 빵 (위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.)

마약 밀매를 수사하던 과테말라 검경이 시내 제과점에서 마약을 발견했다고 스페인어권 매체 인포바에가 22일(현지시간) 보도했습니다.보도에 따르면 과테말라 검찰청은 경찰의 지원을 받아 최근 과테말라시티, 믹스코, 비야누에바 등 수도권 지역에서 15건의 동시다발적인 수사를 진행한 결과, 한 제과점에서 마약을 발견했습니다.검찰은 보안을 이유로 체포된 인원이나 압수물, 제과점의 구체적인 위치 등 세부 사항에 대해서는 밝히지 않았으나 일상적인 '빵집'에서 마약이 발견된 것은 마약 밀매 조직 세력이 일반 상업 시설까지 깊숙이 침투했다는 신호라고 신문은 지적했습니다.최근 마약 단속에 집중적으로 들어간 과테말라 정부는 올해 1분기에만 마약 관련 체포가 작년 동기에 견줘 32% 증가했으며 전국적으로 5천111명 이상을 현행범으로 체포했습니다.과테말라에선 마약을 재배 또는 소유한 자에게는 징역 6~10년형과 함께 10만 케찰(약 2천만 원)의 벌금이 부과됩니다.특히 최근 판례에 따르면 유통하는 경우는 감형 없이 최대 징역 13년형의 중형에 처해집니다.과테말라는 콜롬비아 등에서 생산되는 남미 코카인의 주요 이동 경로에 자리 잡고 있어 마약 범죄와 유통이 심각한 곳입니다.현지 조직들은 미국으로 향하는 남미 코카인 루트를 장악한 멕시코 시날로아 카르텔, 할리스코 신세대 카르텔(CJNG) 등과도 긴밀히 연계된 것으로 알려졌습니다.통상 과테말라는 엘살바도르, 온두라스와 함께 마약의 '북부 삼각지대'로 통합니다.