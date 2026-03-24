업체 대표 '중처법 위반' 입건…희생자 13명 신원 확인

<앵커>



노동청이 화재로 14명이 숨진 대전 공장의 대표를 중대재해처벌법위반 혐의로 입건했습니다. 경찰도 이 공장 대표와 임직원들을 압수수색하고 불이 날 수 있다는 것을 알면서도 방치한 게 아닌지 수사하고 있습니다.



손형안 기자입니다.



<기자>



어제(23일) 오전 10시 반에 시작된 현장 합동 감식은 오후 5시까지 이뤄졌습니다.



현장 감식에는 경찰과 검찰, 소방, 노동부 등 10개 기관 64명이 투입됐는데, 유족 대표 2명도 참여해 현장을 둘러봤습니다.



2014년 이후 여러 차례에 걸쳐 건물과 주차장 등이 증축된 것으로 알려진 가운데, 경찰 등 유관 기관은 도면에도 없는 미허가 시설로 9명의 희생자가 발견된 2.5층 휴게 공간이 인명피해를 키운 것은 아닌지 등을 꼼꼼히 살펴본 것으로 알려졌습니다.



또, 경찰은 희생자 14명 가운데 13명의 신원 확인이 완료됐다고 밝혔습니다.



앞서 신원이 확인됐던 2명에 이어 추가로 11명의 신원 결과를 받은 경찰은 이를 유족들에게 알렸습니다.



신원이 확인되지 않은 나머지 1명은 DNA가 검출되지 않을 정도로 시신이 훼손돼 확인이 늦어지는 것으로 전해졌습니다.



경찰은 어제 안전공업 공장 2곳에 대한 압수수색을 9시간 가까이 진행하면서, 대표와 임직원 10명의 휴대전화도 압수했습니다.



[조대현/대전경찰청 형사기동대장 : 급격하게 연소된 부분 그리고 다수의 피해자가 대피하지 못한 부분 그리고 지금까지 제기됐던 모든 의혹에 대해서 다각도로 면밀히 살펴볼 예정입니다.]



경찰은 대표 등에 대해 '업무상 과실치사상' 혐의 적용을 검토 중인데, 안전 확보에 대한 직원들의 요구를 무시했는지 등도 따져볼 예정입니다.



대전지방고용노동청은 중대재해처벌법과 산업안전보건법 위반 혐의로 안전공업 대표 이사를 입건했습니다.



(영상취재 : 주용진, 영상편집 : 소지혜)