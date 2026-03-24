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[모닝와이드] 오늘의 주요뉴스

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작성 2026.03.24 06:03 조회수
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1. 폭격 5일 유예…"대화, 쟁점 합의" vs "대화 없었다"

트럼프 대통령이 이란의 에너지 시설에 대한 폭격을 5일 동안 유예한다고 전격 발표했습니다. 트럼프 대통령은 핵시설 포기를 비롯한 거의 모든 쟁점에서 이란과 합의했다고 밝혔지만 이란은 어떤 대화도 없었다고 부인했습니다.

2. 금융시장 또 '요동'…환율·유가 급락

이란과 협상을 진행했다는 트럼프 대통령의 발언에 밤사이 국제유가는 10% 이상 급락했고 원·달러 환율은 1,480원대로 떨어졌습니다. 뉴욕 증시 주요 지수도 모두 올랐습니다.

3. 홍대입구역 음주차량 인도 덮쳐…4명 중경상

어제(23일) 저녁 서울 마포구 홍대입구역 근처에서 음주차량이 인도를 덮쳤습니다. 이 사고로 보행자 4명이 다쳤습니다.

4. 대전 안전공업 압수수색…희생자 13명 신원확인

14명이 화재로 숨진 대전 안전공업 대표이사가 중대재해처벌법 위반 혐의로 입건됐습니다. 경찰은 이 대표와 임직원들을 압수수색했고 희생자 14명 가운데 13명의 신원이 확인됐습니다.
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