[스브스夜] '아니근데진짜' 이수근, "내일 죽어도 아내 덕분에 행복했다 생각"···아내에 올인한 이유 고백

이수근이 사랑에 올인한 이유를 고백했다.



23일 방송된 SBS '아니 근데 진짜'에서는 이수근이 사랑에 올인한 죄로 깜빵에 등장했다.



이날 이상민은 이수근에 대해 "모든 재산을 아내에게 올인했다"라고 말했다.



이에 이수근은 "재산은 다 아내 명의로 해주고 대출은 내 명의로 했다"라고 사랑에 올인했다고 했다.



이를 들은 탁재훈은 "그래야만 이혼을 안 당할 거 같아서?"라며 사랑에 올인한 이유를 물었다. 이에 카이는 "여기 형들은 아무리 말해도 이해들을 못한다"라고 했다.



그러자 이수근은 "아니 다 알아. 난 알아 그전 형수들"이라며 "내가 진짜 다 얘기해 볼까"라고 버럭 했고, 탁재훈과 이상민은 딴청을 피워 웃음을 자아냈다.



이수근은 자신의 통장에 얼마가 있는지도 모른다며 용돈도 없고 돈 쓸 일도 없다고 말했다. 또한 그는 육체노동도 도맡아 하고 있다고 밝혀 놀라움을 자아냈다.



또한 그는 남자가 잘하면 이혼은 없다며 "남자가 계속 살려고 하면 이혼할 리가 없다. 여자는 가족이라는 끈을 쉽게 못 놓는다"라고 말했다.



그리고 그는 탁재훈을 향해 "형이 살려고 했으면 살 수 있었지? 맞지 않냐?"라고 물었다. 이에 이상민은 "그래도 안 돼서 이혼한 거야"라며 탁재훈을 대변했다.



이수근은 "예전에는 이혼하면 방송도 못했다. 이 사람들은 영구퇴출이었다. 시대가 좋으니까 서장훈은 이혼숙려캠프 MC도 하고 그러는 거다"라며 극대노해 폭소를 자아냈다.



사랑에 올인한 이유에 대해 이수근은 "시작부터 미안한 마음으로 결혼했다. 그 사람은 나 아니면 행복하게 살았을 텐데 내가 쫓아다녀서 결혼까지 한 거 아니냐. 그러니 책임을 져야 하지 않겠냐"라며 "헤어진다는 생각은 한 번도 해본 적 없다. 내일 죽어도 아내 덕분에 행복했다 생각한다"라고 아내에 대한 애정을 고백했다.



이어 그는 "아내가 좀 아프지 않냐. 아내가 아픈 것도 나 때문이라고 생각한다. 아이 낳다가 그렇게 된 거 아니냐. 그러니까 잘할 수밖에 없는 이유들이 너무 많다"라며 사랑에 올인할 수밖에 없었던 이유를 밝혔다.



(SBS연예뉴스 김효정 에디터)