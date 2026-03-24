"이게 1,000원 아침밥?" 대학생들 설전…사진 보니

대학가의 인기 복지 중 하나인 '천 원의 아침밥'을 두고 온라인에서 뜨거운 설전이 벌어졌다고요?



발단은 한 온라인 커뮤니티에 올라온 사진 한 장이었습니다.



카레라이스에 새우튀김, 김치와 국이 담긴 충남대 학생식당의 1천 원 조식 식단을 두고 "좋다, 별로다" 의견이 엇갈린 것인데요.



대다수는 "1천 원에 저 정도면 감지덕지"라는 반응이었지만 일각에서는 그래도 학생 복지인데 좀 부실한 것 하다는 목소리도 나왔습니다.



'천 원의 아침밥'은 정부와 지자체, 대학이 비용을 지원해 학생들이 1천 원에 아침을 먹을 수 있도록 한 사업으로 현재 전국 200여 개 대학에서 운영되고 있는데요.



논란이 커지자 충남대 재학생이라고 밝힌 A 씨는 다른 날에 찍은 식단 사진들을 추가로 공개했습니다.



김치볶음밥에 야채죽, 떡볶이, 짜장밥까지 1천 원이라는 가격이 믿기지 않을 정도로 다양한 구성이었는데요.



논란이 된 사진은 가장 단출했던 날의 식단만 골라 올린 것 같다는 게 A 씨의 설명이었습니다.



사진 한 장에서 시작된 이번 갑론을박은 학생들이 고물가 속에 먹거리 복지에 얼마나 민감한지 보여주는 사례이기도 합니다.



(화면출처 : 온라인 커뮤니티)