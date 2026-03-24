[단독] "유증기 자욱, 천장엔 기름방울"…내부 보니

<앵커>



14명의 목숨을 앗아간 대전 안전공업 화재와 관련해, 지난해 공장 내부를 촬영한 사진들을 저희가 입수했습니다. 공장 안은 희뿌연 유증기가 가득했고, 천장에는 기름방울까지 맺혀 있었습니다.



권민규 기자가 취재했습니다.



<기자>



'생산혁신팀' 팻말 너머로 보이는 공장 내부가 온통 뿌옇습니다.



금속을 가공할 때 사용하는 기름인 절삭유 유증기가 꽉 들어찬 모습입니다.



바닥에는 눌어붙은 기름때가 가득하고, 천장에는 기름방울들이 맺혀 있습니다.



14명이 숨지고 60명이 다친 화재가 발생한 대전 안전공업 공장 내부를 지난해 촬영한 사진들입니다.



지난해까지 근무했던 A 씨는 "기름방울이 머리 위로 수시로 떨어졌다"고 말했습니다.



[A 씨/안전공업 전 직원 : 뚝뚝 떨어지거든요. 작업자들이 그거 맞으면서 일했거든요. 바닥도 미끄럽고. 그래서 넘어지는 사람들도 종종 있었고…]



유증기와 먼지 찌꺼기를 타고 불이 번지면서 절삭유 탱크가 밀집한 2층은 물론 건물 뒷부분까지 완전히 주저앉았습니다.



소방은 불이 동관 1층 천장에서 시작됐다고 추정하는데, 이 사진들은 A 씨가 화재 위험성을 발견하고 지난해 동관 2층 절삭유 탱크 보관 장소 등을 촬영한 것입니다.



A 씨는 이런 위험 요소들이 있었는데도 청소는 하루에 1~2번 바닥 청소만 진행됐다고 주장했습니다.



[A 씨/안전공업 전 직원 : 리더한테 말하고 리더가 조장한테 보고를 해요. 그런데 거의 묵살을 당하죠. 하루에 1번은 청소하는 아주머니가 바닥 청소만 하시고….]



당국도 불이 빠르게 확산한 원인으로 쌓여있던 절삭유 찌꺼기와 먼지 등을 꼽았는데, 사진들을 본 전문가들은 기름이 바깥으로 튀는 것을 막는 설비가 부족했고 환기 시설도 미흡했던 결과라고 지적합니다.



[고왕열/우송정보대 소방안전관리과 교수 : 이 정도로 (방울이) 맺힐 정도면 기름막이 천장에 묻어 있다고 볼 수 있는 것이고요. 환풍기의 용량을 좀 키워서, 발생하는 (유증기의) 양 이상으로 배출할 수 있었으면….]



직원이 공장 내부 곳곳을 사진으로 찍을 만큼 화재 위험성이 심각했던 정황이 드러남에 따라 이에 대한 당국의 철저한 조사와 수사가 필요해 보입니다.



(영상취재 : 조창현, 영상편집 : 김준희, 디자인 : 임찬혁)