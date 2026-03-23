'재판 거래 의혹' 현직 부장판사 구속영장 기각…"소명 부족"

▲ 특정범죄 가중처벌법상 뇌물 수수 혐의를 받는 김 모 부장판사가 23일 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자심문(영장실질심사)에 출석하고 있다.

고등학교 동문인 지역 로펌 변호사로부터 수천만 원 상당의 금품을 받고 재판 편의를 봐준 혐의를 받는 현직 판사에 대한 구속영장이 기각됐습니다.서울중앙지법 김진만 영장 전담 부장판사는 오늘(23일) 김 모 부장판사와 정 모 변호사의 구속 전 피의자 심문을 진행한 뒤 "주된 공여 부분에 대한 소명이 부족하다"며 영장을 모두 기각했습니다.앞서 고위공직자범죄수사처 수사2부(김수환 부장검사)는 이들에 대해 각각 특정범죄 가중처벌법상 뇌물 수수, 뇌물 공여 혐의로 구속영장을 청구했습니다.김 부장판사는 전주지법에서 근무하던 2023년부터 고교 선배인 정 변호사로부터 현금과 아들 돌 반지, 배우자 향수 등 370만 원 상당의 금품을 수수한 혐의를 받습니다.정 변호사의 회사 건물 사무실을 아내의 바이올린 교습소 용도로 무상으로 받은 혐의도 적용됐습니다.공수처는 무상 임차 이익을 포함한 전체 금품 수수 액수가 수천만 원대라고 특정했습니다.공수처는 이날 구속 심사에서 김 부장판사가 정 변호사 수임 사건 20여 건의 항소심을 맡아 1심보다 형량을 감경해주는 대가로 이 같은 금품을 받았다고 강조한 걸로 알려졌습니다.김 부장판사 측은 혐의 전반을 부인했는데, 앞서 낸 입장문에서도 "공수처가 무리하고 탈법적인 수사를 진행하다가 증거를 왜곡해 무리하게 구성한 혐의 사실로 구속영장을 청구했다"며 지적한 바 있습니다.법원이 이번 사건의 범죄 혐의에 대한 공수처의 소명이 부족하다고 판단한 만큼, 향후 수사에도 차질이 불가피해졌다는 관측이 나옵니다.(사진=연합뉴스)